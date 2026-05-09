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Hantavirus: OMS aclara que el riesgo para la población sigue siendo bajo; “no es otro COVID-19”

El hantavirus se transmite principalmente por contacto con roedores o sus desechos, advierten especialistas./ Pixabay
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 14:26 - 09 mayo 2026
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Tedros Adhanom asegura que el hantavirus no es otro COVID-19 y mantiene riesgo bajo para la población

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, difundió un mensaje en el que busca tranquilizar a la población ante la preocupación generada por el brote de hantavirus asociado al crucero MV Hondius.

En su pronunciamiento, dirigido específicamente a la comunidad de Tenerife, el titular de la OMS subrayó que la situación no representa un escenario similar al COVID-19 y que el riesgo actual para la salud pública sigue siendo bajo, de acuerdo con la evaluación del organismo internacional.

El brote de hantavirus detectado en el crucero generó vigilancia epidemiológica internacional./ AP

¿Qué dijo la OMS sobre el riesgo del hantavirus en este caso?

En el mensaje atribuido a Tedros Adhanom Ghebreyesus, se explica que el brote corresponde a la cepa Andes del virus y que, aunque se han registrado casos graves y fallecimientos, la situación está contenida.

Entre los puntos destacados del pronunciamiento se señala que:

  • El riesgo para la población en Tenerife es bajo, según la evaluación de la OMS

  • No hay personas con síntomas activos a bordo del barco en este momento

  • Existe supervisión de personal especializado de la OMS en la operación

  • Las autoridades españolas han activado un protocolo sanitario de traslado y repatriación controlado

El mensaje también recalca que la operación logística se está realizando bajo medidas estrictas de seguridad, con el objetivo de evitar cualquier contacto entre pasajeros y población local.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. / AP

“Esto no es otro COVID-19”, insiste la OMS

Uno de los puntos centrales del mensaje es la insistencia en no comparar este brote con la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con el director general de la OMS:

  • El hantavirus no tiene el mismo nivel de transmisión comunitaria que el SARS-CoV-2

  • Los contagios detectados están vinculados a un evento específico en un entorno controlado

  • La situación no indica un riesgo de expansión global

La OMS recalca que este tipo de virus suele estar asociado principalmente a contacto con roedores infectados o ambientes contaminados, y no se propaga de manera sostenida entre personas en condiciones cotidianas.

La OMS aseguró que el brote de hantavirus no representa una pandemia similar a la COVID-19./ Pixabay

Tenerife y la operación sanitaria bajo supervisión internacional

El mensaje también destaca la coordinación con autoridades españolas, quienes implementaron un plan de traslado para los pasajeros del barco hacia el puerto industrial de Granadilla, con rutas controladas y sin contacto con zonas habitadas.

Según el pronunciamiento, esta decisión responde al marco del Reglamento Sanitario Internacional, que establece cómo deben actuar los países ante eventos de salud pública de alcance internacional.

Asimismo, Tedros Adhanom agradeció al Gobierno de España por su cooperación, calificando la respuesta como un acto de solidaridad internacional.

El hantavirus suele transmitirse por contacto con roedores infectados y no por vía aérea masiva como el coronavirus./ Pixabay

Solidaridad como respuesta global

En su mensaje, el director de la OMS enfatizó que los virus no reconocen fronteras y que la mejor herramienta frente a estos eventos es la cooperación entre países.

También expresó su intención de viajar a Tenerife para acompañar de cerca la operación sanitaria y reconocer el trabajo del personal médico, portuario y de emergencia involucrado.

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