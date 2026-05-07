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¿Hay vacuna contra el hantavirus? Esto se sabe

¿Hay vacuna contra el hantavirus? / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 15:25 - 07 mayo 2026
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El reciente brote de hantavirus volvió a generar dudas sobre tratamientos y vacunas

El reciente brote internacional de hantavirus relacionado con pasajeros de un crucero encendió nuevamente las alertas sanitarias y provocó preguntas sobre la enfermedad, especialmente sobre si existe una vacuna para prevenirla.

Autoridades sanitarias investigan brote de hantavirus en crucero aislado frente a Cabo Verde tras varias muertes confirmadas./ Pixabay

¿Existe vacuna contra el hantavirus?

Aunque el virus puede provocar cuadros graves y tiene una alta tasa de mortalidad en algunos casos, actualmente las autoridades sanitarias internacionales explican que no existe una cura ni tratamiento contra el hantavirus.

¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por roedores infectados. Las personas pueden contagiarse al inhalar partículas contaminadas con orina, saliva o excremento de estos animales.

No existe una vacuna contra el hantavirus. / iStock

¿Cuáles son los síntomas del hantavirus?

Los síntomas iniciales incluyen:

  • Fiebre

  • Dolor muscular

  • Fatiga

  • Dolor de cabeza

  • Náuseas

  • Tos y dificultad para respirar

En los casos más graves, la infección puede causar insuficiencia respiratoria y fallas cardiacas.

Especialistas advierten que uno de los riesgos del hantavirus es que los primeros síntomas pueden confundirse con gripe u otras enfermedades respiratorias comunes.

Síntomas iniciales del hantavirus pueden confundirse con gripe, pero pueden agravarse rápidamente./ Pixabay
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