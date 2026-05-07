¿Hay vacuna contra el hantavirus? Esto se sabe
El reciente brote internacional de hantavirus relacionado con pasajeros de un crucero encendió nuevamente las alertas sanitarias y provocó preguntas sobre la enfermedad, especialmente sobre si existe una vacuna para prevenirla.
¿Existe vacuna contra el hantavirus?
Aunque el virus puede provocar cuadros graves y tiene una alta tasa de mortalidad en algunos casos, actualmente las autoridades sanitarias internacionales explican que no existe una cura ni tratamiento contra el hantavirus.
¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?
El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por roedores infectados. Las personas pueden contagiarse al inhalar partículas contaminadas con orina, saliva o excremento de estos animales.
¿Cuáles son los síntomas del hantavirus?
Los síntomas iniciales incluyen:
Fiebre
Dolor muscular
Fatiga
Dolor de cabeza
Náuseas
Tos y dificultad para respirar
En los casos más graves, la infección puede causar insuficiencia respiratoria y fallas cardiacas.
Especialistas advierten que uno de los riesgos del hantavirus es que los primeros síntomas pueden confundirse con gripe u otras enfermedades respiratorias comunes.