¿Hay vacuna contra el hantavirus? Esto se sabe

El reciente brote internacional de hantavirus relacionado con pasajeros de un crucero encendió nuevamente las alertas sanitarias y provocó preguntas sobre la enfermedad, especialmente sobre si existe una vacuna para prevenirla.

Autoridades sanitarias investigan brote de hantavirus en crucero aislado frente a Cabo Verde tras varias muertes confirmadas./ Pixabay

¿Existe vacuna contra el hantavirus?

Aunque el virus puede provocar cuadros graves y tiene una alta tasa de mortalidad en algunos casos, actualmente las autoridades sanitarias internacionales explican que no existe una cura ni tratamiento contra el hantavirus.

¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por roedores infectados. Las personas pueden contagiarse al inhalar partículas contaminadas con orina, saliva o excremento de estos animales.

No existe una vacuna contra el hantavirus. / iStock

¿Cuáles son los síntomas del hantavirus?

Los síntomas iniciales incluyen: Fiebre

Dolor muscular

Fatiga

Dolor de cabeza

Náuseas

Tos y dificultad para respirar En los casos más graves, la infección puede causar insuficiencia respiratoria y fallas cardiacas.

Especialistas advierten que uno de los riesgos del hantavirus es que los primeros síntomas pueden confundirse con gripe u otras enfermedades respiratorias comunes.