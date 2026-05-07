¿Existe riesgo de pandemia por hantavirus? Esto dicen expertos tras brote en crucero internacional

El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius ha generado preocupación internacional luego de que autoridades sanitarias confirmaran contagios y muertes relacionadas con la cepa Andes del virus, una de las variantes más peligrosas conocidas hasta ahora.

Hasta este 7 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó cinco casos positivos y otros tres sospechosos, además de al menos tres fallecimientos vinculados con el brote registrado a bordo de la embarcación.

El barco transportaba pasajeros de distintas nacionalidades y actualmente es monitoreado por autoridades sanitarias internacionales mientras continúan los rastreos de contactos en varios países.

El brote de este enfermedad se detectó en un crucero que partió de Argentina a las Islas Canarias

¿Existe riesgo de una pandemia por hantavirus?

La OMS aseguró que, por ahora, el riesgo global es bajo y descartó un escenario similar al de la pandemia de covid-19.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, explicó que el brote “se espera que sea limitado”, aunque reconoció que podrían aparecer más casos debido al periodo de incubación del virus.

Especialistas consultados por distintos organismos internacionales han insistido en que el hantavirus no tiene el mismo nivel de transmisión que el coronavirus, ya que normalmente se contagia por contacto con excremento, saliva u orina de roedores infectados.

La cepa identificada en el crucero es la variante Andes, detectada principalmente en Sudamérica y considerada la única capaz de transmitirse entre humanos, aunque esto ocurre en casos muy raros y generalmente bajo contacto estrecho.

La OMS aseguró que, por ahora, el riesgo global es bajo.

¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?

El hantavirus es una enfermedad viral que puede provocar una afección grave que afecta principalmente los pulmones y el sistema respiratorio. De acuerdo con organismos sanitarios, la mayoría de los contagios ocurre por: Inhalar partículas contaminadas con orina o heces de roedores

Contacto con saliva o nidos de ratones infectados

Permanecer en lugares cerrados y contaminados sin ventilación adecuada Los síntomas iniciales suelen incluir: Fiebre

Dolor muscular

Fatiga

Tos

Dificultad para respirar En casos graves, el virus puede provocar insuficiencia respiratoria y complicaciones cardiacas.

El hantavirus se transmite principalmente por contacto con roedores o sus desechos, advierten especialistas./ Pixabay

Brote en crucero mantiene vigilancia internacional

El brote internacional se originó tras un viaje del crucero MV Hondius por zonas de Sudamérica, incluidas regiones de Argentina y Chile donde la cepa Andes es endémica.

Las autoridades sanitarias investigan si algunos pasajeros pudieron contagiarse durante actividades realizadas antes de abordar el barco, incluyendo recorridos turísticos en áreas naturales.

Mientras tanto, gobiernos de Europa, Sudáfrica y otros países mantienen vigilancia epidemiológica sobre personas que tuvieron contacto con pasajeros del crucero.

¿Cómo prevenir el hantavirus?

Las autoridades de salud recomiendan: Evitar contacto con roedores y sus desechos

Mantener limpios y ventilados espacios cerrados

Usar protección al limpiar áreas con posible presencia de ratones

Lavarse las manos constantemente

Buscar atención médica ante síntomas respiratorios graves Especialistas insisten en que mantenerse informado mediante fuentes oficiales es clave para evitar desinformación y pánico innecesario.