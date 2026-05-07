VIDEO: Modelo acusa a Vadhir Derbez de abuso sexual; el actor responde

Vadhir Derbez se encuentra en medio de una fuerte polémica luego de darse a conocer que enfrenta una denuncia presentada ante la Fiscalía de Delitos Sexuales por un presunto abuso ocurrido durante la grabación de un videoclip. El caso rápidamente se volvió tendencia en redes sociales y colocó nuevamente al hijo de Eugenio Derbez en el centro de la conversación pública.

De acuerdo con información revelada en una carpeta de investigación compuesta por 33 páginas, la denunciante sería una modelo estadounidense de 19 años, quien aseguró que los hechos ocurrieron mientras participaba en una producción audiovisual donde coincidió con el actor y cantante mexicano.

Según el documento, el presunto incidente habría sucedido dentro de un camerino ubicado en una locación de Coyoacán, en la Ciudad de México, durante una jornada de grabación.

Vadhir Derbez asegura que no cometió ningún tipo de abuso y todo indica que es una extorsión / FB: @VadhirDerbez

¿Qué dice la denuncia contra Vadhir Derbez?

En la investigación se señala que Vadhir Derbez habría ingresado al área donde se encontraban varias modelos y posteriormente habría llevado a la joven denunciante a otro camerino. La acusación sostiene que ahí comenzó un supuesto contacto físico no consensuado.

La información provocó una enorme reacción en redes sociales y medios de espectáculos, especialmente por tratarse de uno de los integrantes más conocidos de la familia Derbez, una de las más mediáticas del entretenimiento mexicano.

Sin embargo, el actor decidió responder públicamente a las acusaciones y aseguró que los hechos denunciados nunca ocurrieron.

El cantante está dejando todo en manos de sus abogados para aclarar los hechos que supuestamente pasaron en una grabación / FB: @VadhirDerbez

Vadhir Derbez rompe el silencio

Fue durante una entrevista en el programa De Primera Mano donde Vadhir Derbez habló por primera vez sobre la denuncia y aseguró contar con pruebas suficientes para demostrar su inocencia.

“No quiero decir mucho, prefiero que mi abogado les cuente, pero sí estoy dando la cara porque tenemos todas las pruebas de que no sucedió. Se me hace durísimo tener que pasar por esto, no saben lo mal que la paso, solo quiero que esto se clarifique. No pasó nada. Ese es el tema”.

El actor también dejó ver el impacto emocional que la situación ha tenido en su vida personal y profesional, señalando que el proceso ha sido complicado para él y su entorno cercano.

Vadhir expone que lo quieren extorsionar y que tienes pruebas de su inocencia / FB: @VadhirDerbez

Su defensa asegura que hubo intento de extorsión

Por su parte, Enrique González Casanova, representante legal del cantante, ofreció una versión más amplia de lo ocurrido y aseguró que la defensa se enteró inicialmente del caso a través de mensajes en redes sociales y no mediante notificaciones oficiales por parte de las autoridades.

“Nosotros primero nos enteramos no por medios oficiales, fue por una extorsión porque le llegan mensajes por Instagram y diversas redes pidiéndole dinero porque había cometido un abuso sexual contra una señorita”.

Según explicó el abogado, posteriormente comenzaron a recibir información relacionada con una supuesta carpeta de investigación y mensajes donde se exigía una fuerte suma económica a cambio de evitar una orden de aprehensión.

“Le dicen que si no da 350 mil dólares, le libran orden de aprehensión y lo van a detener, ahí están los WhatsApp”.

El equipo legal de Vadhir Derbez aseguró además que actualmente consideran que detrás del caso podría existir una red de delincuencia organizada dedicada a realizar este tipo de extorsiones.

“Entendemos que es una red de delincuencia organizada, un grupo de una mafia colombiana con alguna mafia mexicana. Tenemos más o menos identificado”.

La defensa del integrante de los Derbez asegura que no han visto la carpeta de investigación en su contra / FB: @VadhirDerbez

Defensa asegura no tener acceso a la carpeta completa

Los abogados del actor también afirmaron que hasta el momento no han tenido acceso total a la carpeta de investigación, situación que consideran irregular dentro del proceso.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las indagatorias correspondientes para determinar si existen elementos suficientes que permitan avanzar legalmente en el caso. Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente sobre alguna orden judicial o imputación formal contra el actor mexicano.

Una polémica que golpea la imagen de Vadhir Derbez

La situación representa uno de los momentos más delicados en la carrera pública de Vadhir Derbez, quien en los últimos años había consolidado su carrera tanto en la actuación como en la música y el entretenimiento digital.

El actor, además de participar en proyectos televisivos y cinematográficos, también ha mantenido una fuerte presencia en redes sociales y plataformas de streaming, donde constantemente comparte contenido junto a su familia.