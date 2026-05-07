Secretaría de Bienestar alerta por falso apoyo económico del Día de las Madres
El Gobierno de México lanzó una alerta urgente a la población luego de detectar la circulación masiva de publicaciones falsas que ofrecen un supuesto apoyo económico por el Día de las Madres 2026. A través de redes sociales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp, ciberdelincuentes han comenzado a difundir enlaces fraudulentos donde prometen entregar un “bono especial” de 2 mil 550 pesos a mujeres mexicanas.
Sin embargo, la Secretaría de Bienestar aclaró que dicho apoyo no existe y pidió a la ciudadanía extremar precauciones para evitar convertirse en víctima de robo de identidad o fraude financiero. Las autoridades explicaron que estas publicaciones utilizan imágenes manipuladas y diseños similares a los del Gobierno federal para aparentar autenticidad y generar confianza entre las personas.
Bienestar desmiente supuesto bono del Día de las Madres
La Secretaría de Bienestar fue contundente al señalar que actualmente no existe ningún programa extraordinario relacionado con el 10 de mayo ni depósitos especiales vinculados con la celebración del Día de las Madres.
Además, aclaró que tampoco existe un decreto presidencial para otorgar dinero adicional dentro de programas sociales como:
Pensión del Bienestar para Adultos Mayores
Pensión Mujeres Bienestar
Otros apoyos federales
El Gobierno Federal insistió en que toda la información que circula sobre un supuesto depósito de 2 mil 550 pesos es completamente falsa.
Así operan las publicaciones fraudulentas
De acuerdo con las autoridades, los ciberdelincuentes han comenzado a difundir mensajes virales principalmente mediante cadenas de WhatsApp, Facebook y otras redes sociales.
En estos mensajes utilizan frases llamativas como:
“Última oportunidad”
“Regístrate ahora”
“Apoyo confirmado”
“Bono autorizado por el Gobierno”
El objetivo es generar presión para que las personas entren rápidamente a enlaces sospechosos y proporcionen información sensible.
Muchos de estos sitios falsos solicitan:
Nombre completo
Número telefónico
CURP
Datos bancarios
Contraseñas
Fotografías de documentos oficiales
Las autoridades advirtieron que toda esa información puede ser utilizada posteriormente para cometer fraudes financieros o robo de identidad.
¿Cómo identificar una página falsa?
La Secretaría de Bienestar explicó que una de las maneras más sencillas de detectar un fraude es revisar cuidadosamente la dirección web de las páginas compartidas.
Recordó que todos los sitios oficiales del Gobierno de México deben terminar obligatoriamente en: “.gob.mx”. Por ello, cualquier página relacionada con programas sociales que utilice terminaciones como:
“.com”
“.org”
“.net”
direcciones desconocidas
debe considerarse sospechosa.
Las autoridades también pidieron desconfiar de páginas que prometen depósitos inmediatos o beneficios extraordinarios sin previo aviso oficial.
Piden consultar únicamente canales oficiales
Ante el aumento de este tipo de fraudes digitales, las autoridades recomendaron verificar siempre cualquier convocatoria o apoyo directamente en páginas institucionales antes de proporcionar datos personales.
Entre las recomendaciones destacan:
Consultar únicamente sitios oficiales
No abrir enlaces enviados por cadenas de WhatsApp
No compartir información bancaria
Verificar que la página termine en “.gob.mx”
Desconfiar de promesas de depósitos inmediatos
El Gobierno también pidió denunciar cualquier publicación sospechosa para evitar que más personas sean víctimas de engaños.