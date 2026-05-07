Secretaría de Bienestar alerta por falso apoyo económico del Día de las Madres

El Gobierno de México lanzó una alerta urgente a la población luego de detectar la circulación masiva de publicaciones falsas que ofrecen un supuesto apoyo económico por el Día de las Madres 2026. A través de redes sociales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp, ciberdelincuentes han comenzado a difundir enlaces fraudulentos donde prometen entregar un “bono especial” de 2 mil 550 pesos a mujeres mexicanas.

Sin embargo, la Secretaría de Bienestar aclaró que dicho apoyo no existe y pidió a la ciudadanía extremar precauciones para evitar convertirse en víctima de robo de identidad o fraude financiero. Las autoridades explicaron que estas publicaciones utilizan imágenes manipuladas y diseños similares a los del Gobierno federal para aparentar autenticidad y generar confianza entre las personas.

Los ciberdelincuentes aprovechan fechas especiales como el Día de las Madres para engañar a las personas / Magnific

Bienestar desmiente supuesto bono del Día de las Madres

La Secretaría de Bienestar fue contundente al señalar que actualmente no existe ningún programa extraordinario relacionado con el 10 de mayo ni depósitos especiales vinculados con la celebración del Día de las Madres.

Además, aclaró que tampoco existe un decreto presidencial para otorgar dinero adicional dentro de programas sociales como: Pensión del Bienestar para Adultos Mayores

Pensión Mujeres Bienestar

Otros apoyos federales

El Gobierno Federal insistió en que toda la información que circula sobre un supuesto depósito de 2 mil 550 pesos es completamente falsa.

La Secretaría del Bienestar mostró los mensajes que mandan para estafar a las mujeres / Especial

Así operan las publicaciones fraudulentas

De acuerdo con las autoridades, los ciberdelincuentes han comenzado a difundir mensajes virales principalmente mediante cadenas de WhatsApp, Facebook y otras redes sociales.

En estos mensajes utilizan frases llamativas como: “Última oportunidad”

“Regístrate ahora”

“Apoyo confirmado”

“Bono autorizado por el Gobierno”

El objetivo es generar presión para que las personas entren rápidamente a enlaces sospechosos y proporcionen información sensible.

Muchos de estos sitios falsos solicitan: Nombre completo

Número telefónico

CURP

Datos bancarios

Contraseñas

Fotografías de documentos oficiales

Las autoridades advirtieron que toda esa información puede ser utilizada posteriormente para cometer fraudes financieros o robo de identidad.

A las mamás les están prometiendo un bono de 2,500 pesos, pero pueden robarse tus datos o cuentas bancarias / Magnific

¿Cómo identificar una página falsa?

La Secretaría de Bienestar explicó que una de las maneras más sencillas de detectar un fraude es revisar cuidadosamente la dirección web de las páginas compartidas.

Recordó que todos los sitios oficiales del Gobierno de México deben terminar obligatoriamente en: “.gob.mx”. Por ello, cualquier página relacionada con programas sociales que utilice terminaciones como: “.com”

“.org”

“.net”

direcciones desconocidas debe considerarse sospechosa.

Las autoridades también pidieron desconfiar de páginas que prometen depósitos inmediatos o beneficios extraordinarios sin previo aviso oficial.

Las autoridades llaman a la gente a revisar en páginas oficiales la información / Redes Sociales

Piden consultar únicamente canales oficiales

Ante el aumento de este tipo de fraudes digitales, las autoridades recomendaron verificar siempre cualquier convocatoria o apoyo directamente en páginas institucionales antes de proporcionar datos personales.

Entre las recomendaciones destacan: Consultar únicamente sitios oficiales

No abrir enlaces enviados por cadenas de WhatsApp

No compartir información bancaria

Verificar que la página termine en “.gob.mx”

Desconfiar de promesas de depósitos inmediatos