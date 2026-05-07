¿Amigo o enemigo? Las cinco grandes peleas entre compañeros

La supuesta pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni encendió las alarmas dentro del Real Madrid y volvió a poner sobre la mesa uno de los temas más polémicos en el futbol: los conflictos dentro del vestidor. Aunque el club merengue no ha emitido una postura oficial, diversos medios españoles aseguran que el incidente reflejaría el ambiente tenso que existe actualmente en el equipo.

La noticia rápidamente se volvió tendencia en redes sociales y generó debate entre aficionados y analistas, quienes recordaron otras históricas peleas entre compañeros que marcaron época en distintos clubes alrededor del mundo. Desde golpes en entrenamientos hasta discusiones que terminaron en sanciones, el futbol ha dejado varios episodios polémicos dentro de un mismo plantel.

Tchouaméni en El Clásico | AP

Peleas históricas que marcaron al futbol

Uno de los casos más recordados en México ocurrió entre Ángel Reyna y Aquivaldo Mosquera cuando ambos defendían los colores del América. La tensión entre ambos jugadores habría escalado en el vestidor azulcrema, convirtiéndose en una de las polémicas más comentadas del futbol mexicano en aquella época.

Otro episodio inolvidable sucedió en el Real Madrid durante la pretemporada de 2006. Thomas Gravesen y Robinho protagonizaron un fuerte altercado en un entrenamiento dirigido por Fabio Capello. Todo comenzó por una entrada agresiva del danés sobre el brasileño, quien respondió con un puñetazo. La situación obligó a Sergio Ramos, David Beckham y Raúl González a intervenir para evitar que la pelea pasara a mayores.

En el AC Milan también se vivió un momento tenso cuando Zlatan Ibrahimović y Onyewu se enfrentaron durante un entrenamiento en 2010. Tras una dura entrada del sueco, el defensor estadounidense reaccionó sujetándolo del cuello y ambos terminaron intercambiando golpes. El propio Ibrahimović confesó después que terminó con una costilla rota y aseguró que, de no ser por sus compañeros, la situación habría sido mucho peor.

Ángel Reyna y Aquivaldo Mosquera en América | MEXSPORT

Del vestidor a los tribunales

Otra de las peleas más impactantes ocurrió en el Deportivo La Coruña entre Gustavo Munúa y Dudu Aouate en 2008. Una discusión tras el entrenamiento terminó con una agresión que dejó al arquero israelí con ocho puntos de sutura en el rostro. El caso llegó incluso a instancias legales y Munúa recibió una condena de seis meses de cárcel, sustituida posteriormente por una multa económica.

Mario Balotelli también protagonizó uno de los altercados más famosos durante su etapa en el Manchester City. El delantero italiano tuvo un fuerte intercambio con Micah Richards en un entrenamiento, situación que estuvo cerca de terminar en golpes hasta que Vincent Kompany y Yaya Touré lograron separarlos. Más tarde, Richards minimizó lo ocurrido al asegurar en redes sociales que ambos habían solucionado sus diferencias.