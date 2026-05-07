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Futbol

Amaury Vergara mandó "un mensaje contundente", asegura José Castillo

Amaury Vergara con Chivas | IMAGO7
Alfredo Olivarez Ramírez 14:36 - 07 mayo 2026
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El defensor de Chivas comentó que el dueño del Rebaño Sagrado dio un mensaje acertado

El defensor del Guadalajara, José Castillo, calificó como acertado el mensaje emitido por Amaury Vergara luego de la polémica generada por la situación de los futbolistas convocados a la Selección Mexicana, al considerar que representó un respaldo importante tanto para el plantel como para el cuerpo técnico.

Asimismo, el zaguero rojiblanco resaltó que, al tratarse del máximo dirigente de la institución, Amaury Vergara envió una postura clara y contundente dentro del futbol mexicano, dejando en evidencia su cercanía con el equipo y el interés por respaldar al club en un momento clave.

"Al final, es el máximo timonel de la institución. Entonces, me parece que mandó un mensaje más que contundente, de respaldo. Al final, creo que es alguien que refleja eso, que está cercano a la institución, que está cercano con nosotros, con el cuerpo técnico, con el staff. Entonces, me parece que cumple con esa labor de mandar un mensaje contundente, sabiendo lo que representa el timonel de Chivas para parar la liga, por lo que representa para México. Entonces, me parece que fue una una manera de dirigirse una bastante acertada", señaló.
Amaury Vergara en un partido de Chivas en la Liga MX | IMAGO 7
Amaury Vergara en un partido de Chivas en la Liga MX | IMAGO7

Respaldo hacia el equipo por parte de Vergara

El zaguero rojiblanco subrayó que las palabras del propietario del club dejaron claro el respaldo hacia el equipo en un momento clave del torneo, aunque reconoció que el grupo está enfocado únicamente en lo que pueda hacer dentro de la cancha.

“Sí, es un mensaje contundente. Como ya lo comentaba, eso está mucho más allá de nuestro control. Nosotros simplemente nos enfocamos en preparar la semana, en estar al máximo de nuestras capacidades y en pensar, desde el minuto uno, en salir a revertir esta situación. Queremos ser un equipo digno, competitivo durante los 90 minutos, un equipo que emocione e ilusione a la gente, como ha sido el objetivo durante todo el torneo: que la afición se sienta identificada con nosotros. La gente va a ser clave el sábado, como lo ha sido a lo largo de toda la temporada”, agregó.

Amaury Vergara en un partido de Chivas en la Liga MX | MEXSPORT
Amaury Vergara en un partido de Chivas en la Liga MX | MEXSPORT

¿Qué más dijo Castillo?

Finalmente, Castillo reconoció que el pronunciamiento de Amaury Vergara ayudó al grupo a fortalecer la unión interna de cara al compromiso definitivo.

“Eso es algo que ha caracterizado a este grupo: cerrar filas a lo largo del torneo. Pero confiamos en que esta eliminatoria se definirá más por lo que nosotros podamos hacer como equipo, algo que ya demostramos a lo largo del torneo. Como grupo hemos cerrado filas, existe una unión increíble y creo que esa es la manera de revertir un escenario complejo: estando unidos como grupo, como staff y como institución. Eso incluso empieza desde los mensajes de Amaury, estando cercano a nosotros y buscando siempre velar por los intereses de la institución. Al final, eso refleja cómo está el grupo: unido y plenamente consciente de lo que nos estamos jugando el sábado”, concluyó.

Amaury Vergara, dueño de Chivas | IMAGO7
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