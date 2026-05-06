Chivas dobla las manos: Prioriza el sueño mundialista tras ultimátum del "Vasco" Aguirre

A través de un comunicado oficial, la directiva encabezada por Amaury Vergara confirmó que sus cinco jugadores convocados se integrarán a la concentración del Tri este mismo miércoles, acatando el estricto reglamento impuesto por la Federación Mexicana de Fútbol.

El origen del conflicto: ¿Privilegios para el Toluca?

La polémica estalló la mañana de este 6 de mayo cuando se reportó que Jesús Gallardo y Alexis Vega permanecían entrenando con Toluca para disputar las Semifinales de la Concachampions, a pesar del acuerdo previo de liberar a los jugadores de la Liga MX para la preparación mundialista.

Esta aparente concesión desató la furia en el redil. Amaury Vergara, sintiéndose en desventaja competitiva de cara a la Liguilla del Clausura 2026, amagó inicialmente con solicitar el regreso de sus futbolistas. La situación amenazaba con un boicot masivo a solo 36 días del partido inaugural de la Copa del Mundo.

Alexis Vega y Jesús Gallardo | IMAGO7

El ultimátum de la Selección: "Hoy o nunca"

Ante la rebelión interna, la Dirección de Selecciones Nacionales respondió con un "golpe de autoridad" sin precedentes. Mediante un comunicado matutino, el cuerpo técnico liderado por Javier Aguirre lanzó una advertencia lapidaria:

El jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo

La amenaza de perderse el torneo más importante de sus carreras surtió efecto inmediato. Con el reloj marcando las 20:00 horas como límite para reportar en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), la directiva rojiblanca tuvo que priorizar el bienestar profesional de sus activos por encima de sus intereses deportivos en la Fiesta Grande.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, en duelo ante Portugal | IMAGO7

El comunicado oficial de Chivas

En el documento emitido por el club tapatío, se lee una postura conciliadora que busca calmar las aguas con la afición, apelando al patriotismo deportivo:

Respeto a la voluntad: Chivas afirma respetar el deseo de sus jugadores por representar a México en el Mundial 2026.

Cumplimiento de acuerdos: El club asegura que no será el factor que "trunque esa posibilidad" y confirma la presentación de sus elementos en "tiempo y forma".

Enfoque en la Liguilla: A pesar de las bajas, la directiva hizo un llamado a la unión de la afición para hacer pesar el Estadio Akron en los compromisos venideros.

Lo que sigue para el Tri