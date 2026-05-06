Tigres en Concachampions: así le ha ido a los felinos en las Finales de la Champions Cup

Tigres está de nuevo en la élite de la región. El conjunto felino consiguió su pase a una nueva Final de la CONCACAF Champions Cup, reafirmando su protagonismo internacional en los últimos años.

Será la quinta Final en la historia del equipo regiomontano dentro de esta competencia, un dato que refleja la regularidad de la institución en escenarios de alto nivel. Sin embargo, el balance hasta ahora no ha sido del todo favorable para los universitarios.

Tigres vs Nashville | MEXSPORT

¿Cómo le ha ido a Tigres en Finales de Concachampions?

La primera oportunidad llegó en 2016, cuando se midieron ante el América. En aquella serie, Tigres no logró imponerse y terminó cayendo con un contundente marcador global de 4-1, dejando escapar su primer intento por conquistar el título de la región.

Un año más tarde, en 2017, los felinos volvieron a una Final, esta vez frente al Pachuca. El desenlace fue nuevamente adverso, con un global de 2-1 que dejó a Tigres a las puertas del campeonato por segunda ocasión consecutiva.

Para 2019, el equipo auriazul regresó a la instancia definitiva en una Final con tintes históricos, al enfrentar a su acérrimo rival, el Monterrey. En una serie muy disputada, los albiazules se llevaron el título con marcador global de 2-1, significando otro duro golpe para Tigres.

Gignac y Vela, en la Final de Champions Cup en 2020 | MEXSPORT

Rompieron la maldición

La cuarta Final llegó en 2020, y finalmente los universitarios lograron romper la racha negativa. Enfrentaron a Los Angeles FC y consiguieron una victoria de 2-1 que les permitió levantar su primer y hasta ahora único título de la CONCACAF Champions Cup.

Ahora, Tigres tiene una nueva oportunidad de escribir su historia. Con experiencia acumulada y una base sólida, el equipo buscará sumar su segundo campeonato internacional en esta competencia.

El rival aún está por definirse y saldrá de la serie entre Toluca y LAFC, por lo que los felinos se mantienen a la expectativa de conocer al equipo que intentará impedirles levantar un nuevo trofeo continental.