"No estamos pensando en eso": Israel Reyes habla sobre rumores que lo vinculan con la Roma

¿A la Serie A tras la Copa del Mundo 2026? En semanas recientes han circulado rumores sobre el interés de la Roma en Israel Reyes, mismos que tomaron fuerza por el viaje que hizo el defensa a Europa previo a concentrar con la Selección Mexicana. Sin embargo, por ahora el defensa de América no le echa más leña a la especulación.

En su regreso a México tras sus vacaciones, Reyes fue cuestionado sobre el tema, pero evadió responder si es real un interés. En cambio, aseguró que su enfoque está en el Mundial 2026, mismo que representa su meta inmediata y a corto plazo.

Israel Reyes con la Selección Mexicana | IMAGO 7

¿Qué dijo Israel Reyes sobre el interés de la Roma?

En su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Israel Reyes fue cuestionado por Fox sobre su viaje a Europa y el defensa evitó tocar el tema de la Roma. " Regresando de vacaciones amigo. Estamos enfocados en lo que viene, en apoyar al equipo que está ahorita en Liguilla, en preparar el Mundial muy bien. Eso, ahorita no estamos pensando en eso".

Señaló que su prioridad es su participación con el Tri en la Copa del Mundo, además de que espera ver a America triunfa en el Clausura 2026 de la Liga MX. "Es algo que es mi meta inmediata (el mundial), mi meta que quiero lograr con el grupo, hacer algo histórico. Y te digo también apoyar a los compañeros por acá también en el club, estar dándoles mucho mi ánimo y mi buena vibra para que hagan una muy buena Liguilla".

Israel Reyes con América en la Liga MX | IMAGO 7

¿Cuál es la postura de América respecto a Israel Reyes?

Aunque Reyes no dio más detalles sobre su posible salida de Coapa rumbo a Italia, el presidente deportivo del club azulcrema, Santiago Baños, desmintió recientemente que exista algún tipo de negociación. "No, ojalá y sí, pero no; la verdad es que no sé de dónde sacan eso".

"Hasta el día de hoy, en este club no ha habido una sola propuesta por Israel Reyes, ni del medio local ni del extranjero”, fueron las palabras de Baños en entrevista con el programa Quinto Partido.

El defensa llegó a América procedente de Puebla en el Clausura 2023 de la Liga MX y desde entonces se ha afianzado como titular en el esquema de André Jardine. De acuerdo con Transfermarkt, su contrato tiene vigencia hasta diciembre de este año, por lo que a partir de julio tiene libertad de negociar con otro club si es que no firma renovación.