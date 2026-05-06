¿Dónde se jugará la Final de la Concachampions? Este es el escenario tras la clasificación de Tigres

Tigres no solo consiguió su pase a la Final, también mantiene viva la posibilidad de cerrar la serie por el título en casa dentro de la CONCACAF Champions Cup 2026. Sin embargo, el conjunto felino no depende completamente de sí mismo, ya que su posición final en la tabla acumulada del torneo aún puede verse modificada por la otra semifinal.

El equipo de Tigres estará atento a lo que ocurra entre Toluca y Los Angeles FC, duelo que definirá no solo al otro finalista, sino también quién tendrá el privilegio de cerrar la serie por el campeonato como local.

Tigres vs Nashville | MEXSPORT

De momento, Tigres se mantiene en la pelea por ese beneficio, pero necesita una combinación específica de resultados para asegurar que la Final se dispute en el Estadio Universitario. El criterio que define la localía es el rendimiento acumulado en la competencia, es decir, la suma de puntos obtenidos a lo largo de todas las fases.

En este sentido, el escenario ideal para los felinos es que Toluca se imponga en el partido de vuelta ante LAFC, pero únicamente por la diferencia mínima necesaria para igualar el marcador global. Es decir, una victoria ajustada que empareje la serie y obligue a definir al ganador por criterios de desempate.

Resultados como un 1-0, 2-1 o 3-2 a favor de Toluca serían suficientes, siempre y cuando reflejen el mismo margen del duelo de ida y dejen el global empatado. Bajo estas circunstancias, el pase a la Final podría definirse ya sea por la regla del gol de visitante o incluso desde la tanda de penales.

Tigres vs Nashville | MEXSPORT

Lo clave en este panorama es que, aún avanzando, LAFC lo haría sin sumar más puntos en el torneo, lo que abriría la puerta para que Tigres lo supere en la tabla general y, con ello, obtenga la localía para el partido definitivo.

Por el contrario, si el conjunto angelino consigue un empate o una victoria en su visita a Toluca, estaría asegurando puntos adicionales que lo mantendrían por encima de Tigres en la clasificación, arrebatándole a los universitarios la posibilidad de cerrar en casa.

LAFC VS TOLUCA | MEXSPORT

Incluso un triunfo de Toluca por una diferencia mayor que le permita avanzar directamente también modificaría el panorama, ya que el rival en la Final cambiaría y con ello los criterios de localía podrían no favorecer al cuadro regiomontano.