"Ahora mismo no": Simeone deja en el aire su futuro con Atlético de Madrid tras derrota ante Arsenal

Más de diez años de relación están cerca de llegar a su fin. La posibilidad de darle una Champions League al Atlético de Madrid se esfumó este martes para Diego 'Cholo' Simeone, quien no está seguro si quiere intentarlo una vez más. Al argentino todavía le queda un año de contrato con los Colchoneros, pero tras la derrota frente a Arsenal dejó entrever que no está seguro si continuará en el club.

Simeone llegó al banquillo rojiblanco en diciembre de 2011 y desde entonces le ha dado al club ocho títulos, el último cuando se coronó en la Temporada 2020-21 de LaLiga. Desde entonces, Atlético no ha celebrado nada y aunque esta campaña estuvo muy cerca, volvió a quedarse con las manos vacías: subcampeón en la Copa del Rey y semifinalista en Champions League.

Por ello, intentarlo una vez más, y ya sin un referente como Antoine Griezmann, no resulta tan atractivo para Simeone. Sin embargo, de momento tiene contrato vigente hasta julio de 2027, por lo que tendría que llegar a un acuerdo con la directiva para rescindir el mismo en caso de que decida no seguir.

Jugadores de Atlético de Madrid en lamento tras la derrota contra Arsenal en Champions League | AP

¿Qué dijo Simeone tras la derrota contra Arsenal?

Después del silbatazo final en el Emirates Stadium, y luego de saludar a sus jugadores y agradecer el apoyo a la afición colchonera que viajó hasta Londres, Simeone habló antes los micrófonos de Movistar y respondió con un "seguro que ahora mismo no tengo fuerzas para seguir adelante" cuando se le cuestionó si tenía fuerzas para dirigir una campaña más.

En la conferencia de prensa posterior reafirmó su postura. "Hoy no me veo con fuerzas. Me siento orgulloso del lugar donde estoy, lo dije en pretemporada cuando tuve que dirigirme a la afición, que íbamos a competir, pero desgraciadamente no ganamos nada, aunque llegamos a lugares impensables", declaró el argentino.

Aficionado de Atlético de Madrid sostiene una bufanda del Cholo Simeone | AP

Por otra parte, reiteró su orgullo por su plantel, que llegó a la antesala del torneo de la UEFA, por delante de Barcelona y Real Madrid, o el resto del big six de la Premier League: Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool y Tottenham. "Llegamos a un lugar donde nadie imaginaba, con nuestras armas competimos muy bien ante un equipo con un gran poderío económico".

"Hay que aceptar el lugar que tenemos y tener agradecimiento para los jugadores y para nuestra gente", finalizó el 'Cholo', que llegó en dos ocasiones a la Final de Champions, en las Temporadas 2013-14 y 2015-16, pero ambas las perdió contra Real Madrid.

Jugadores de Atlético de Madrid agradecen a su afición tras la derrota contra Arsenal en Champions League | AP

El palmarés de 'Cholo' Simeone con Atlético