Alerta Amarilla por calor en CDMX hoy 6 de mayo; prevén hasta 31 grados

La Ciudad de México vivirá otra jornada marcada por el intenso calor este miércoles 6 de mayo de 2026, luego de que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activara la Alerta Amarilla en 13 alcaldías de la capital por temperaturas elevadas durante la tarde.

De acuerdo con el aviso meteorológico, se esperan temperaturas de entre 30 y 31 grados Celsius entre las 13:00 y las 18:00 horas, mientras que en algunas zonas el termómetro podría alcanzar hasta los 33 grados. Las autoridades capitalinas señalaron que estas condiciones forman parte de la onda de calor que permanece sobre gran parte del país.

Las alcaldías donde se activó la alerta son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

El intenso calor afectará alcaldías como Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Coyoacán y Tlalpan./ RS

Además del ambiente caluroso, la SGIRPC indicó que durante la tarde podría registrarse cielo parcialmente nublado, así como lluvias ligeras aisladas, actividad eléctrica y posible caída de granizo en algunos puntos de la capital.

¿Por qué seguirá el calor intenso en la CDMX?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explicó que las altas temperaturas continuarán debido a una circulación anticiclónica ubicada en niveles medios de la atmósfera sobre el Golfo de México, fenómeno que favorece condiciones de ambiente cálido a extremadamente caluroso en distintas regiones del país.

Para la capital del país, el pronóstico contempla temperaturas máximas de entre 30 y 35 grados Celsius, además de altos niveles de radiación ultravioleta durante gran parte del día. Las autoridades detallaron que el aumento de temperatura comenzará alrededor del mediodía y alcanzará su punto más intenso cerca de las 15:00 horas.

Protección Civil también advirtió que la onda de calor podría mantenerse en la Ciudad de México hasta el próximo viernes 8 de mayo, por lo que pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales.

La SGIRPC prevé ambiente caluroso, radiación UV elevada y posibles lluvias aisladas en la capital./ Gaceta UNAM

¿Qué recomendaciones hay por la onda de calor en CDMX?

Ante las altas temperaturas, las autoridades capitalinas recomendaron usar bloqueador solar, vestir ropa de colores claros y manga larga, así como utilizar sombrero, gorra y gafas de sol para reducir los efectos de la radiación solar.

También se pidió evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y no consumir alimentos en la vía pública, ya que el calor acelera su descomposición. La recomendación es especialmente importante para niñas, niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mascotas.

En caso de emergencia, la población puede solicitar apoyo a través del 911, comunicarse a Locatel al número 55 5658 1111 o contactar a Protección Civil al 55 5683 2222. Además, la SGIRPC pidió seguir la información actualizada mediante sus cuentas oficiales y canales institucionales.