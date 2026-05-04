¡Endiabladas! Toluca gana y elimina Tigres en los Cuartos de Final

Toluca Femenil firmó una de las mayores sorpresas del Clausura 2026 al eliminar a Tigres en el Estadio Universitario y avanzar a las Semifinales de la Liga MX Femenil. Las Diablas Rojas hicieron la diablura al imponerse 2-1 en la Vuelta de los Cuartos de Final, sellando un global de 4-2 que dejó fuera a las campeonas. El resultado no solo sorprendió a la afición, sino que también confirmó el gran momento del conjunto mexiquense.

El equipo dirigido por Patricio Lair mostró personalidad en una de las canchas más complicadas del futbol mexicano, convirtiendo el Volcán en una auténtica sucursal del infierno. Con orden defensivo y contundencia al frente, Toluca Femenil supo manejar la presión y aprovechar sus oportunidades para llevarse una clasificación histórica.

Toluca Femenil en festejo | IMAGO7

Toluca Femenil sorprende a Tigres en el Volcán

Las escarlatas abrieron el marcador al minuto 30 gracias a Diana Guatemala, quien aprovechó un rechace dentro del área para definir con un cabezazo que superó a Cecilia Santiago. El gol silenció a la afición local y obligó a Tigres a adelantar líneas en busca de la remontada.

En la segunda mitad, Toluca amplió la ventaja desde los once pasos. Faustine Robert convirtió un penal tras una mano en el área felina, poniendo el 2-0 que complicaba seriamente a las Amazonas. Aunque Tigres reaccionó con un penal anotado por Diana Ordóñez en los minutos finales, no fue suficiente para evitar la eliminación.

Tigres Femenil generó múltiples ocasiones de gol, pero la falta de contundencia y la destacada actuación de la portera Valeria Martínez fueron determinantes. Incluso un espectacular intento de chilena de Stephany Mayor terminó estrellándose en el poste, reflejando la mala fortuna del equipo regiomontano.

Faustine Robert, jugadora de Toluca | IMAGO7

América será el rival en Semifinales

Con este resultado, Toluca Femenil enfrentará al América en las Semifinales del Clausura 2026, en una serie que promete emociones y un alto nivel competitivo. Las Diablas buscarán mantener su inercia positiva ante unas Águilas que también llegan como candidatas al título.

El desempeño del conjunto mexiquense ha sido uno de los más destacados del torneo, mostrando equilibrio en todas sus líneas. La solidez defensiva y la efectividad en momentos clave han sido las principales armas para dejar en el camino a uno de los equipos más poderosos de la liga.