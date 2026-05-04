¡Escándalo en Colombia! Raúl Giraldo provoca a la afición tras eliminación de Independiente Medellín
La eliminación de Independiente Medellín no solo dejó un golpe deportivo, sino también una fuerte controversia fuera de la cancha. Su máximo accionista, Raúl Giraldo, protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral al retirarse del estadio realizando gestos hacia la afición, lo que elevó la tensión en un ambiente ya caliente.
🇨🇴 Tras la ELIMINACIÓN de Independiente Medellín, Raúl Giraldo, maximo accionista del club, SE FUE FESTEJANDO Y HACIENDOLE GESTOS A LA GENTE.— 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) May 3, 2026
Insólito. pic.twitter.com/89EhFl5Miy
Gestos de Giraldo desatan caos en el estadio
Luego de que se consumara la eliminación, Raúl Giraldo descendió hacia la zona cercana al terreno de juego en el Estadio Atanasio Girardot, donde los aficionados ya manifestaban su molestia por el resultado.
Lejos de ignorar los reclamos, el directivo respondió con gestos que fueron interpretados como provocadores: levantó los brazos, hizo señas hacia la tribuna e incluso encaró a algunos sectores del público que lo abucheaban. La escena fue captada en video y difundida rápidamente en redes sociales, generando una ola de reacciones.
La actitud de Giraldo no solo sorprendió por el contexto —una eliminación reciente—, sino porque intensificó el enojo de los seguidores, quienes esperaban una postura más mesurada tras el fracaso deportivo.
Raúl Giraldo dueño del Independiente Medellín visiblemente alterado se enfrentó a la hinchada que le recriminaba la eliminación del DIM.— Futbol Mundial (@MundoFutbol1) May 3, 2026
Se le veía en un estado de euforia quizás por alcohol como dicen muchos. pic.twitter.com/1lCcLFtNoB
Afición explota y crece la polémica
La reacción de los hinchas del Independiente Medellín no tardó en escalar. Los abucheos se hicieron más fuertes y comenzaron los reclamos directos hacia la directiva, señalando tanto el resultado como la gestión del club.
De acuerdo con reportes, los gestos del dirigente provocaron momentos de tensión y algunos desórdenes dentro del estadio, obligando a que elementos de seguridad y miembros del equipo intervinieran para evitar que la situación pasara a mayores.
El episodio ha sido duramente criticado, ya que muchos consideran que la actitud del máximo accionista no corresponde al rol que ocupa dentro de la institución.
El otro video de Raúl Giraldo mostrándole billetes a la hinchada del @DIM_Oficial— Sebastián (@SebastianDIM25) May 4, 2026
Mañana mismo debería estar vendiendo ese equipo, qué vergüenza; qué forma tan grotesca y ordinaria de reírse e insultar al hincha.
Se nos ríen en la cara y nada pasa. pic.twitter.com/dSYidUQ9bf
Un cierre amargo para el DIM
Más allá de la eliminación, lo ocurrido en el Estadio Atanasio Girardot deja un cierre aún más complicado para el semestre del Medellín.
La relación entre afición y directiva queda nuevamente en entredicho, en un momento donde el equipo necesitaba calma y autocrítica. En cambio, la escena protagonizada por Giraldo añade un nuevo capítulo de polémica que podría tener repercusiones en el entorno del club en los próximos días.
🇨🇴 Protestas de los hinchas de Independiente Medellín contra Raúl Giraldo tras lo ocurrido pic.twitter.com/FzCBs3b6zo https://t.co/FeiYwuaKgc— 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) May 4, 2026