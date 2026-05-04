Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Escándalo en Colombia! Raúl Giraldo provoca a la afición tras eliminación de Independiente Medellín

Captura de Pantalla de WIN FUTBOL
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 22:44 - 03 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El máximo accionista del DIM encendió la polémica al hacer gestos a los hinchas en el Estadio Atanasio Girardot

La eliminación de Independiente Medellín no solo dejó un golpe deportivo, sino también una fuerte controversia fuera de la cancha. Su máximo accionista, Raúl Giraldo, protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral al retirarse del estadio realizando gestos hacia la afición, lo que elevó la tensión en un ambiente ya caliente.

Gestos de Giraldo desatan caos en el estadio

Luego de que se consumara la eliminación, Raúl Giraldo descendió hacia la zona cercana al terreno de juego en el Estadio Atanasio Girardot, donde los aficionados ya manifestaban su molestia por el resultado.

Lejos de ignorar los reclamos, el directivo respondió con gestos que fueron interpretados como provocadores: levantó los brazos, hizo señas hacia la tribuna e incluso encaró a algunos sectores del público que lo abucheaban. La escena fue captada en video y difundida rápidamente en redes sociales, generando una ola de reacciones.

La actitud de Giraldo no solo sorprendió por el contexto —una eliminación reciente—, sino porque intensificó el enojo de los seguidores, quienes esperaban una postura más mesurada tras el fracaso deportivo.

Afición explota y crece la polémica

La reacción de los hinchas del Independiente Medellín no tardó en escalar. Los abucheos se hicieron más fuertes y comenzaron los reclamos directos hacia la directiva, señalando tanto el resultado como la gestión del club.

De acuerdo con reportes, los gestos del dirigente provocaron momentos de tensión y algunos desórdenes dentro del estadio, obligando a que elementos de seguridad y miembros del equipo intervinieran para evitar que la situación pasara a mayores.

El episodio ha sido duramente criticado, ya que muchos consideran que la actitud del máximo accionista no corresponde al rol que ocupa dentro de la institución.

Un cierre amargo para el DIM

Más allá de la eliminación, lo ocurrido en el Estadio Atanasio Girardot deja un cierre aún más complicado para el semestre del Medellín.

La relación entre afición y directiva queda nuevamente en entredicho, en un momento donde el equipo necesitaba calma y autocrítica. En cambio, la escena protagonizada por Giraldo añade un nuevo capítulo de polémica que podría tener repercusiones en el entorno del club en los próximos días.

Lo Último
00:20 NFL 2026: Estas son las fechas para marcar en el calendario de la próxima temporada
00:18 ¡Otro más a la lista! Cristian Borja fuera el resto del Clausura 2026
00:12 ¿Solo un equipo en la cancha? Así terminaron las estadísticas del América vs Pumas en la Ida de Cuartos de Final
00:06 Esteban Solari cuestiona gol anulado a Pachuca: "Barreto no podía saltar más limpio"
00:00 Liga MX Femenil: Así se jugarán las Semifinales del Clausura 2026
00:00 A 38 días ¡Entre los seis mejores del mundo! Los dos sextos lugares de la Selección, en México 1970 y México 1986, la mejor posición del Tri en la historia
00:00 Portada RÉCORD 4 de Mayo de 2026
23:47 Bills y Browns presentan nuevos estadios: ¿cuándo serán sede del Super Bowl?
23:43 “Primero la Concacaf”: Mohamed asume riesgos y deja en segundo plano la Liga MX con Toluca
23:35 ¡Remontada y boleto a Semifinales! Pachuca Femenil elimina a Chivas