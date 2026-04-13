Boca Juniors vs Barcelona SC ¿Dónde y cuándo ver el partido de Copa Libertadores?

La Copa Libertadores oficialmente de regreso y esta semana se disputa la Jornada 2 y Boca Juniors, uno de los equipos más importantes de la Conmebol verá sus de nueva cuenta acción, esta vez midiéndose midiéndose al Barcelona de Guayaquil.

Este partido representa una importante oportunidad para el cuadro Xeneize de afianzarse en lo más alto de su grupo en su camino por la competición continental más prestigiosa de Sudamérica. Mientras que los ecuatorianos quieren firmar sus primeros puntos de la temporada.

Jugadores de Boca Juniors celebran ante la Universidad Católica| AP

Así llegan a este partido

Boca Juniors llega a este encuentro con un buen momento de forma, habiendo conseguido dos victorias y dos empates y tan sólo un descalabro en sus últimos cinco partidos. Además, Los xeneizes vienen de vencer a la Universidad Católica en su debut en la Copa Libertadores, resultado que los tiene en el primer puesto del Grupo D.

Barcelona SC también suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros, sin embargo, el descalabro llegó precisamente ante Cruzeiro en la Jornada previa por lo que se encuentran en el fondo de la tabla por lo que este martes deberán sí o sí llevarse el triunfo.

Darío Benedetto en el Barcelona SC I X:@BarcelonaSC

Historial entre ambos equipos

El historial entre Boca Juniors y Barcelona SC muestra un equilibrio en sus enfrentamientos previos especialmente en la Copa Libertadores aunque con una ligera ventaja para los ecuatorianos con tres partidos sin caer ante los argentinos. Su último encuentro, se dio el 21 de mayo de 2021, y terminaron igualando sin anotaciones en La Bombonera.

Anteriormente, el 5 de mayo de 2021, Barcelona SC había conseguido una victoria en Ecuador. Habría que regresar hasta el 2003, para encontrar el último triunfo de Boca que, se impuso por 2-1 como local.

Boca Juniors vs Barcelona SC

El partido de Jornada 2 de La Copa Libertadores se llevará a cabo este martes 14 de abril en la Bombonera en punto de las 18:00 horas del centro de México y se podrá seguir en transmisión por ESPN 2 así como por Streaming en Disney + Premium.

Fecha: martes 14 abril 2026

Horario: 18:00 horas del centro de México

Estadio: La Bombonera

Transmisión: ESPN 2, Disney + Premium