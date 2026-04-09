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Futbol

¡Perdió la cabeza! Exfigura de América fue expulsado por insólita agresión en Copa Libertadores

Cecilio Domínguez celebrando un gol con el Cerro Porteño | ESPECIAL
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 07:31 - 09 abril 2026
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Cecilio Domínguez, jugador paraguayo que militó en en el América y que actualmente juega para el Cerro Porteño de su país, se vio involucrado en una jugada completamente insólita cuando fue expulsado al ejecutar un saque de banda que impactó en la cara de su rival. 

El encuentro fue Sporting Cristal contra Cerro Porteño, partido que terminaría por decantarse por los locales con marcador de 1 a 0.

Un acto deplorable   

La jugada no tardó en hacerse viral por todo el mundo de las redes sociales, donde se le criticó el poco profesionalismo del paraguayo por no saber controlarse en momentos de presión. 

De ir 0 a 0 en el minuto 40 del partido, teniendo opciones para marcar diferencia a lo largo del encuentro, terminó costándole a su equipo el resultado muy importante y desperdiciando una buena oportunidad de empezar con el pie derecho en la Copa Libertadores en un grupo donde se encuentran el Palmeiras y Junior de Barranquilla.

Cecilio Domínguez celebra anotación con las Águilas | IMAGO7

Un jugador que tuvo un paso irregular por el balompié mexicano

Su paso por Santos y América no fue lo que él esperaba, de ser un jugador que tenía cualidades para poder brillar y terminó decepcionando a toda una afición. 

Cecilio Domínguez levanta el título del Apertura 2018

Su paso por Cerro Porteño podría ilusionar a su afición, pero acciones como esta terminan marcando el paso del futbolista por el club en el que milita; esperemos solo haya sido una cosa de una vez y pueda redimirse después de su sanción.

Cecilio Domínguez celebra anotación con las Águilas | IMAGO7
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