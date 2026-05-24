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Futbol

Santiago Giménez hace historia negativa en Italia; sigue sin gol con el Milan

Milan se despide la temporada l X:GlockACM
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 17:53 - 24 mayo 2026
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El delantero mexicano asistió ante Bologna, pero mantiene una preocupante sequía goleadora en la Serie A

La crisis goleadora de Santiago Giménez en Italia continúa y ahora el delantero mexicano sumó un nuevo capítulo negativo con el Milan tras el duelo frente al Cagliari.

Aunque el atacante logró aportar con una asistencia, volvió a quedarse sin marcar y ya entró a los libros de historia de la Serie A por una estadística poco deseada.

Santiago Giménez rompe una marca negativa en la Serie A

De acuerdo con los registros del futbol italiano, Santiago Giménez se convirtió en el primer delantero en la historia de la Serie A en terminar una temporada sin goles después de disputar 10 o más partidos como titular.

La cifra refleja el complicado momento que atraviesa el mexicano desde su llegada al Milan, equipo donde todavía no ha podido recuperar la contundencia que mostró durante su etapa en el futbol neerlandés.

A pesar de tener oportunidades y continuidad en el esquema rossonero, el atacante sigue sin encontrar el gol en la liga italiana. Recordar que el mexicano viene regresando de una lesión que lo dejó fuera por varios meses, pero el Mundial no espera a nadie y es una alerta roja para el delantero.

Santiago Giménez con AC Milan | AP

Asistencia ante Cagliari, pero continúa la sequía

Durante el partido frente al Cagliari, Santiago Giménez participó en una jugada de gol con una asistencia, mostrando movilidad y participación ofensiva. El mexicano fue cambiado al 46 por Christian Pulisic, en un partido donde el Milan terminó cayendo por marcador de 1 a 2. 

Milan sin Champions para la próxima temporada l AP

Sin embargo, el mexicano nuevamente terminó el encuentro sin poder romper la mala racha frente al arco rival, situación que empieza a generar presión y críticas alrededor del delantero mexicano.

La falta de gol también llega en un momento importante para el Milan, que esperaba que el exjugador del Feyenoord se convirtiera en una solución ofensiva inmediata.

Milan cae en San Siro ante Cagliari l AP

La presión aumenta para el mexicano

El presente de Santiago Giménez comienza a preocupar tanto en Italia como en México, especialmente rumbo a la Copa del Mundo 2026 de la Selección Mexicana.

Pese al complicado panorama, el atacante todavía mantiene el respaldo de parte de la afición y del cuerpo técnico, aunque la exigencia crecerá conforme avance la recta final de la temporada si los goles no aparecen.

Santiago Giménez en partido con AC Milan| AFP
Santiago Giménez en partido con AC Milan| AFP
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