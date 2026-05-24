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Futbol

Santiago Giménez se queda sin Champions; Milan cae ante Cagliari en el último juego de temporada

Milan irá a Europa League l AP
Ramiro Pérez Vásquez 15:30 - 24 mayo 2026
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Los Rossoneros estaban a las puertas de colarse en el top 4

El Milan ha cerrado otra temporada pésima en la Serie Z, los Rossoneros no pudieron mantenerse en la parte alta de la tabla y en los últimos partidos se complicaron y sellaron su condena sin Champions League tras caer ante Cagliari

¿Cómo fue el partido?

Los locales empezarían madrugando con gol de vestidor. Alexis Saelemaekers marcaba con asistencia de Santiago Gimenez, con una gran combinación dentro del área que concluía en el fondo de las redes para abrir el marcador.

Cagliari despertaría tras el golpe y Alessandro Deiola sacaba zurdazo; pero, el balón se iba alto por el lado de la izquierda, Gianluca Gaetano remataba desde fuera del área que pasaba desviado. San Siro se mantenía a la expectativa.

Milan sin Champions para la próxima temporada l AP

Finalmente, al minuto 20 aparecería Gennaro Borrelli. Una segunda jugada tras el tiro de esquina dejaba al atacante italiano dentro del área chica para definir y emparejar los cartones. Antes de la media hora Santiago Giménez empezaba  avisar sobre el arco rival con un derechazo pero su remate quedaba en mero intento.

Alrededor de 10 minutos después nuevamente el mexicano se perdía otra más, sacaba un zurdazo a quemarropa que salía desviado del marco de Caprile. Finalmente, el canterano del Cruz Azul se iría a la banca para la segunda parte.

Milan cae ante Cagliari l AP

Cagliari remontó 

Ya en la parte complementaria Juan Rodriguez se haría presente con certero cabezazo y el Cagliari le daba la vuelta al marcador para tomarla y ya no soltarla, la visita condenaba al cuadro de Massimiliano Allegri.

Milan buscaría pareo ya no le alcanzaría; Strahinja Pavlovic se quedaba con las ganas con remate a quemarropa y el Cagliari se salva del empate. Luka Modric sacaba derechazo y el balón se va por un lado del arco.

Milan cae en San Siro ante Cagliari l AP

Finalmente, el partido concluyó y el Milan se quedó sin Champions League para la próxima temporada y se tendrá que conformar con Europa League luego de tener en sus manos el pase directo a la máxima competencia europea. 

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