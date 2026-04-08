Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

América vs Cruz Azul: Las humillaciones históricas de las Águilas a La Máquina en el Clásico Joven

Moisés Muñoz metió el gol más recordado en la historia del Clásico Joven | MEXSPORT
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 15:25 - 08 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Las Águilas le han propinado a La Máquina algunas de las derrotas más dolorosas de su historia

El Clásico Joven se ha pintado de amarillo sobre todo desde el inicio del nuevo milenio en el año 2000, pues además de que el balance en los enfrentamientos entre América y Cruz Azul es muy favorable para las Águilas, el equipo azulcrema ha dejado heridas imborrables en la memoria celeste.

Remontadas y goleadas en Finales, Semifinales y Cuartos de Final en Final de Liga MX, Copa MX e incluso Interliga del América a Cruz Azul han sido una constante en los enfrentamientos de los últimos años entre ambos equipos, es por es por lo que recordamos las cinco más épicas.

Edson Álvarez fue el héroe de la Final ante Cruz Azul

AMÉRICA 6-2 CRUZ AZUL – SEMIFINALES APERTURA 2005

La Águilas se impusieron en el Global 6-2 ante Cruz Azul, luego de vencer 3-1 en la ida en el Estadio Azteca y repetirle la dosis en la vuelta a La Máquina en el entonces Estadio Azul para avanzar a la Gran Final, en donde a la postre levantaron el título de la mano de Mario Carrillo.  El Piojo López y Cuauhtémoc Blanco fueron los grandes verdugos celestes en aquella ocasión.

CRUZ AZUL 3-4 AMÉRICA – APERTURA 2016

El equipo azulcrema dirigido en ese entonces por Ignacio Ambriz estaba contra la lona tras ir 3-0 abajo en tan solo 26 minutos, pero nadie en el Estadio Azul se imaginó que ese día habría una remontada épica. Oribe Peralta inició el caminó al 56’ que junto al gol de Pablo Aguilar y un doblete de Silvio Romero le dieron la victoria a los de Coapa en el tiempo agregado.

AMÉRICA 2-0 CRUZ AZUL – FINAL APERTURA 2018

La Máquina llegó a esta Final como gran favorita, además de que contó con mayoría de afición celeste en el Estadio Azteca, ya que en el partido de vuelta fue local administrativo. El equipo en ese entonces de Pedro Caixinha fue superlíder todo el torneo y parecía arrollar lo que se le pusiera enfrente. Sin embargo, un doblete de Edson Álvarez acabó con las aspiraciones celestes y le dio un nuevo título al América.

AMÉRICA 7-0 CRUZ AZUL – APERTURA 2022

El 20 de agosto del 2022 quedará en la historia de la Liga MX como el día del resultado más escandaloso en la historia del Clásico Joven. Aquel partido en el Estadio Azteca, Cruz Azul no metió las manos y solo vio cae gol tras gol del América, en donde destaca que uno de sus héroes de La Novena, Jonathan Rodríguez, colaboró con un gol.

Cabecita Rodríguez celebra el 7-0 de América a Cruz Azul

AMÉRICA 2 (4) – (2) 2 CRUZ AZUL – FINAL CLAUSURA 2013

La derrota más dolorosa quizás en la historia de Cruz Azul se dio el 26 de mayo del 2013, cuando parecía que La Máquina se quitaba todos los fantasmas y levantaría un título ante América en el Estadio Azteca. Todo estaba listo, el equipo de Guillermo Vázquez estaba a cinco minutos de ser Campeón al tener la ventaja de 2-0, pero los goles de Aquivaldo Mosquera y Moisés Muñoz en el agregado mandaron el partido al alargue y finalmente las Águilas fueron Campeones en penales.

Últimos videos
Lo Último
16:13 Leicester pierde apelación por deducción de puntos y sigue en riesgo de bajar a Tercera
16:12 Fallece Davey Lopes, leyenda de los Dodgers
15:53 Luis Suárez ilusiona a Uruguay: "Nunca le voy a decir que no a la Selección"
15:51 La llegada de Lance Stroll a la F1 que no fue lo esperado de acuerdo a su palmarés previo
15:51 Pensión por viudez: SCJN elimina regla que la cancelaba si trabajabas
15:40 ¡A la congeladora! Ismael López se quedará sin arbitrar tras fallas en el Pumas ante Chivas
15:30 Cofepris alerta por medicamento falso para artritis en México; piden no usarlo
15:25 América vs Cruz Azul: Las humillaciones históricas de las Águilas a La Máquina en el Clásico Joven
15:22 Alberto “N” será trasladado al penal de La Pila este miércoles; audiencia inicial se definiría en próximas horas
15:15 ¡Batacazo colchonero! Barcelona cae en casa ante Atlético de Madrid
Tendencia
1
Futbol LAFC golea a Cruz Azul en Los Ángeles y pone medio pie en Semifinales de Concachampions
2
Futbol "Mejor nada": Afición de Cruz Azul revienta a Kevin Mier tras su actuación ante LAFC
3
Futbol ¿El Azteca mete el primero? André Jardine confía en que América elimine a Nashville en casa
4
Futbol América vuelve al Estadio Azteca e Israel Reyes lanza advertencia: “Nos hace fuertes”
5
Empelotados ¿Infidelidad en la NFL? Mike Vrabel desata rumores tras polémicas fotos
6
Futbol Nashville y América empatan sin goles en la Ida de los Cuartos de Final de la Concachampions
Te recomendamos
Jannik Vestergaard en lamento con Leicester City | GROSBY GROUP
Futbol
08/04/2026
Leicester pierde apelación por deducción de puntos y sigue en riesgo de bajar a Tercera
Fallece Davey Lopes, leyenda de los Dodgers
Beisbol
08/04/2026
Fallece Davey Lopes, leyenda de los Dodgers
Luis Suárez ilusiona a Uruguay: "Nunca le voy a decir que no a la Selección"
Futbol
08/04/2026
Luis Suárez ilusiona a Uruguay: "Nunca le voy a decir que no a la Selección"
La llegada de Lance Stroll a la F1 que no fue lo esperado de acuerdo a su palmarés previo
Opinión
08/04/2026
La llegada de Lance Stroll a la F1 que no fue lo esperado de acuerdo a su palmarés previo
Pensión por viudez: SCJN elimina regla que la cancelaba si trabajabas
Contra
08/04/2026
Pensión por viudez: SCJN elimina regla que la cancelaba si trabajabas
El árbitro Ismael López en el partido entre Chivas y Pumas | IMAGO 7
Futbol
08/04/2026
¡A la congeladora! Ismael López se quedará sin arbitrar tras fallas en el Pumas ante Chivas