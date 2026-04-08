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Mal y de malas: Cruz Azul suma cinco partidos sin ganar

Jugadores de Cruz Azul en lamentos durante el partido ante LAFC | MEXSPORT
Jugadores de Cruz Azul en lamentos durante el partido ante LAFC | MEXSPORT
Ricardo Olivares 13:22 - 08 abril 2026
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La Máquina no gana desde que la Vuelta de los Octavos de Final ante Rayados

Cruz Azul atraviesa un momento complicado justo en la fase más exigente de la temporada. El conjunto celeste cayó 3-0 ante LAFC, en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, dejando cuesta arriba la eliminatoria para el partido de vuelta.

Willer Ditta, frustrado por la goleada del LAFC ante Cruz Azul l MEXSPORT

El resultado en territorio estadounidense evidenció las dificultades recientes del equipo, que a pesar de ser de los protagonistas en la Liga MX, ha perdido solidez en momentos clave. 

La derrota ante LAFC no solo compromete su futuro internacional, sino que también extiende una racha negativa que comienza a generar preocupación.

Gabriel 'Toro' Fernández, delantero de Cruz Azul, en lamento tras un fallo ante Mazatlán en la Jornada 12 del Clausura 2026 | MEXSPORT

Cruz Azul acumula ya cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria, sumando compromisos tanto de liga como del torneo continental. En ese lapso, el balance es de tres empates y dos derrotas, números que contrastan con el rendimiento que había mostrado semanas atrás.

La seguidilla comenzó con un empate ante Pumas en la Liga MX, seguido de otro empate frente a Monterrey en la propia Champions Cup. Posteriormente, igualaron ante Mazatlán en liga, en un resultado que ya encendía las alarmas por la falta de contundencia.

Amaury García de Cruz Azul compitiendo con David Martínez de LAFC | MEXSPORT

Las derrotas llegaron en los compromisos más recientes. Primero, cayeron ante Pachuca en la Liga MX, y ahora fueron superados con claridad por LAFC en un partido donde se vieron superados en ambos costados del campo.

Con la serie aún abierta, aunque muy inclinada, el conjunto celeste está obligado a reaccionar de inmediato si quiere mantenerse con vida en la Champions Cup.

Mientras tanto, en la Liga MX, Cruz Azul también deberá recomponer el camino si no quiere que esta mala racha afecte su posición en la tabla, donde marchan en la segunda posición.

Christian Ebere, jugador del Cruz Azul, en festejo de gol ante Pachuca | MEXSPORT
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