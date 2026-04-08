MLS se 'burla' de Cruz Azul tras goleada contra LAFC en Concacaf

La goleada de Cruz Azul ante Los Ángeles FC no solo dejó consecuencias en el marcador, también en redes sociales. La Major League Soccer (MLS) aprovechó el momento para lanzar una publicación que muchos interpretaron como burla hacia el conjunto celeste.

Lo de Denis Bouanga vs. Cruz Azul 😮‍💨#ConcaChampions pic.twitter.com/IL0qsdilFj — MLS Español (@MLSes) April 8, 2026

El túnel que encendió las redes

Durante el partido de Ida de los Cuartos de Final de la CONCACAF Champions Cup, Denis Bouanga protagonizó una de las jugadas más llamativas del encuentro al realizarle un túnel a Erik Lira.

La acción no pasó desapercibida y fue retomada por la propia MLS en sus plataformas, generando reacciones inmediatas entre los aficionados.

Amaury Garcia y Charly Rodriguez en lamento con Cruz Azul ante LAFC | MEXSPORT

Cruz Azul, goleado dentro y fuera de la cancha

El partido terminó con un contundente 3-0 a favor de Los Angeles FC, dejando a Cruz Azul contra las cuerdas en la eliminatoria. Sin embargo, más allá del resultado, la publicación de la liga estadounidense encendió el debate, ya que muchos aficionados consideraron que se trató de una provocación directa.

La Máquina no solo fue superada en el terreno de juego, sino que también se convirtió en tendencia por una jugada que terminó siendo utilizada como símbolo del dominio angelino en el partido.

Amaury García de Cruz Azul compitiendo con David Martínez de LAFC | MEXSPORT