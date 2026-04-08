Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Estados Unidos, una pesadilla para Cruz Azul: 11 partidos sin ganar ante la MLS

José Paradela en lamento tras la derrota de Cruz Azul ante LAFC | MEXSPORT
José Paradela en lamento tras la derrota de Cruz Azul ante LAFC | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 08:33 - 08 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Cruz Azul nuevamente es perseguido por sus propios fantasmas: Suma 11 partidos sin conseguir la victoria en piso estadounidense ante equipos de la MLS

El presente de Cruz Azul en territorio estadounidense ya no es casualidad; es una tendencia preocupante. Tras finalizar el partido de Ida de la Copa de Campeones de la Concacaf ante Los Angeles FC, donde los Celestes cayeron con marcador de 3 a 0, la Máquina carga con una racha negativa que evidencia sus constantes problemas frente a equipos de la MLS fuera de México.

Una racha que revive los fantasmas celestes

Cruz Azul no gana en Estados Unidos desde 2019, cuando venció a Toronto en la Leagues Cup. Desde entonces, el panorama ha sido completamente adverso.

Cruz Azul en Copa de Campeones de la Concacaf | IMAGO7

El conjunto celeste acumula 11 partidos sin victoria en suelo estadounidense, enfrentando a distintos clubes de la MLS como Inter Miami, Charlotte FC, Philadelphia Union, Orlando City, LA Galaxy, Colorado Rapids y ahora Los Angeles FC.

Incluso, uno de los golpes más duros llegó en 2025, cuando fueron goleados 7-0 por Seattle Sounders, en una de las derrotas más dolorosas en la historia reciente del club.

Cruz Azul ya tiene rival para Concachampions: Seattle Sounders FC | IMAGO7

Ni siendo campeón se rompió la mala racha

Lo más llamativo es que ni siquiera en su camino al título de la Concacaf Champions Cup 2025 lograron romper esta tendencia. Durante ese torneo, Cruz Azul no pudo ganar como visitante en Estados Unidos, rescatando apenas un empate en Seattle.

Cruz Azul es el actual campeón del torneo de Concacaf I MEXSPORT

Ahora, la historia vuelve a ser evidente ante LAFC, en un escenario complicado donde recientemente volvieron a sufrir, dejando claro que el problema no es un partido aislado, sino un patrón que se repite.

La visita a territorio estadounidense se ha convertido en un auténtico “territorio maldito” para Cruz Azul, que buscará romper la racha en uno de los momentos más críticos del torneo.

Con una eliminatoria más que complicada para el partido de vuelta y el peso de los antecedentes, la Máquina no solo perdió contra un rival más, sino que también volvió a caer ante sus propios fantasmas.

Carlos Rotondi en lamento tras la derrota de Cruz Azul ante LAFC | MEXSPORT
Carlos Rotondi en lamento tras la derrota de Cruz Azul ante LAFC | MEXSPORT
Últimos videos
Lo Último
09:58 ¿Cuándo fue la última vez que Cruz Azul remontó un 3-0 en Fase Eliminatoria?
09:26 Caos total entre Braves y Angels: Pelotazo en la cara y tacleada del mánager incluida
09:22 Isaac del Toro se retira de la Etapa 3 de Itzulia, en la Vuelta al País Vasco 2026
09:08 Saldo a favor SAT 2026: ¿En cuántos días recibirás la devolución de dinero?
08:59 Duro golpe para Blue Jays: Alejandro Kirk será baja seis semanas tras cirugía
08:45 "Me molesta cuando lo veo": Exfigura de Real Madrid estalla contra Vinicius
08:33 Estados Unidos, una pesadilla para Cruz Azul: 11 partidos sin ganar ante la MLS
08:17 Telefónica Movistar se vende en México: ¿Qué pasará con sus clientes?
08:08 ¡Todos con el Maguito! Partido de Betis y Álvaro Fidalgo irá por televisión abierta
07:58 Raúl Asencio 'desapareció' del Real Madrid por un choque con Arbeloa
Tendencia
1
Futbol LAFC golea a Cruz Azul en Los Ángeles y pone medio pie en Semifinales de Concachampions
2
Futbol "Mejor nada": Afición de Cruz Azul revienta a Kevin Mier tras su actuación ante LAFC
3
Futbol ¿El Azteca mete el primero? André Jardine confía en que América elimine a Nashville en casa
4
Futbol América vuelve al Estadio Azteca e Israel Reyes lanza advertencia: “Nos hace fuertes”
5
Empelotados ¿Infidelidad en la NFL? Mike Vrabel desata rumores tras polémicas fotos
6
Futbol Nashville y América empatan sin goles en la Ida de los Cuartos de Final de la Concachampions
Te recomendamos
Jugadores de Cruz Azul en lamentos durante el partido ante LAFC | MEXSPORT
Futbol
08/04/2026
¿Cuándo fue la última vez que Cruz Azul remontó un 3-0 en Fase Eliminatoria?
Caos total entre Braves y Angels: Pelotazo en la cara y tacleada del mánager incluida
Beisbol
08/04/2026
Caos total entre Braves y Angels: Pelotazo en la cara y tacleada del mánager incluida
Isaac del Toro durante la Milan-San Remo 2026 | MEXSPORT
Otros Deportes
08/04/2026
Isaac del Toro se retira de la Etapa 3 de Itzulia, en la Vuelta al País Vasco 2026
Saldo a favor SAT 2026: ¿En cuántos días recibirás la devolución de dinero?
Contra
08/04/2026
Saldo a favor SAT 2026: ¿En cuántos días recibirás la devolución de dinero?
Duro golpe para Blue Jays: Alejandro Kirk será baja seis semanas tras cirugía
Beisbol
08/04/2026
Duro golpe para Blue Jays: Alejandro Kirk será baja seis semanas tras cirugía
Vinicius Jr en lamento durante el partido de Real Madrid contra Bayern Munich | AP
Futbol
08/04/2026
"Me molesta cuando lo veo": Exfigura de Real Madrid estalla contra Vinicius