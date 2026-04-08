Estados Unidos, una pesadilla para Cruz Azul: 11 partidos sin ganar ante la MLS

El presente de Cruz Azul en territorio estadounidense ya no es casualidad; es una tendencia preocupante. Tras finalizar el partido de Ida de la Copa de Campeones de la Concacaf ante Los Angeles FC, donde los Celestes cayeron con marcador de 3 a 0, la Máquina carga con una racha negativa que evidencia sus constantes problemas frente a equipos de la MLS fuera de México.

Una racha que revive los fantasmas celestes

Cruz Azul no gana en Estados Unidos desde 2019, cuando venció a Toronto en la Leagues Cup. Desde entonces, el panorama ha sido completamente adverso.

Cruz Azul en Copa de Campeones de la Concacaf | IMAGO7

El conjunto celeste acumula 11 partidos sin victoria en suelo estadounidense, enfrentando a distintos clubes de la MLS como Inter Miami, Charlotte FC, Philadelphia Union, Orlando City, LA Galaxy, Colorado Rapids y ahora Los Angeles FC.

Incluso, uno de los golpes más duros llegó en 2025, cuando fueron goleados 7-0 por Seattle Sounders, en una de las derrotas más dolorosas en la historia reciente del club.

Cruz Azul ya tiene rival para Concachampions: Seattle Sounders FC | IMAGO7

Ni siendo campeón se rompió la mala racha

Lo más llamativo es que ni siquiera en su camino al título de la Concacaf Champions Cup 2025 lograron romper esta tendencia. Durante ese torneo, Cruz Azul no pudo ganar como visitante en Estados Unidos, rescatando apenas un empate en Seattle.

Cruz Azul es el actual campeón del torneo de Concacaf I MEXSPORT

Ahora, la historia vuelve a ser evidente ante LAFC, en un escenario complicado donde recientemente volvieron a sufrir, dejando claro que el problema no es un partido aislado, sino un patrón que se repite.

La visita a territorio estadounidense se ha convertido en un auténtico “territorio maldito” para Cruz Azul, que buscará romper la racha en uno de los momentos más críticos del torneo.

Con una eliminatoria más que complicada para el partido de vuelta y el peso de los antecedentes, la Máquina no solo perdió contra un rival más, sino que también volvió a caer ante sus propios fantasmas.