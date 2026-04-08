"No estuvimos a la altura": Paradela ofrece disculpas tras derrota de Cruz Azul ante LAFC

¿Máquina descarrilada? Después de una racha de 15 partidos sin derrota, Cruz Azul acumuló dos derrotas seguidas tras la Fecha FIFA, que además suceden a tres empates consecutivos en todas las competencias. Esta breve crisis llegó en el peor momento para los cementeros, tanto en Liga MX como en la Copa de Campeones Concacaf.

En el torneo local, el club de la Noria llegará al juego contra América en la Jornada 14 arrastrando dos empates y un descalabro. Mientras que en el internacional, el tropiezo 3-0 ante LAFC lo tiene prácticamente eliminado de las Semifinales y, por ende, de la defensa de su título.

"Golpe duro la verdad, nos vamos con un sabor amargo", reconoció José Paradela al final del compromiso. "Creo que tenemos qué ser autocríticos, en todas las líneas entrar, ajustar los detalles", y consideró que no todo el partido hicieron un mal trabajo, pero que después del primer gol no pudieron corregir el rumbo.

"Sabemos la jerarquía que tienen (LAFC) también creo que fue un partido de esos que ellos encuentran goles, nuestros primeros 15 minutos fueron buenos. Después de eso fue otro partido", fue la lectura que hizo el mediocampista argentino sobre el compromiso en el BMO Field.

Carlos Rotondi en lamento tras la derrota de Cruz Azul ante LAFC | MEXSPORT

Paradela ofrece disculpas a la afición de Cruz Azul

Por otra parte, Paradela lamentó que no pudieron ofrecerle una mejor actuación a los seguidores presentes en California este martes. "Agradecer el apoyo, pedir una disculpa, no estuvimos a la altura del partido. La verdad que demostraron mucho apoyo".

Por último, aseguró que no han perdido todas las esperanzas y recordó que les quedan 90 minutos para darle vuelta a la situación. "Queda un partido en casa y confiamos mucho en el grupo, en el plantel que tenemos. Tenemos un partido en casa de 90 minutos que vamos a dejarlo todo para darle vuelta".

José Paradela en el partido de Cruz Azul ante LAFC | MEXSPORT

¿Qué necesita Cruz Azul para clasificar a Semifinales?

Con la derrota 3-0 en el partido de ida, la Máquina deberá fortalecerse en casa y golear a los angelinos la próxima semana en el encuentro de vuelta. En caso de ganar con el mismo marcador, mandará el compromiso a tiempos extra y penales, si continuara el empate en el global.

No obstante, si gana por diferencia de tres tantos pero recibe una o más anotaciones, por ejemplo 4-1, 5-2, etc., entonces avanzará el equipo de la MLS por el criterio del gol de visitante. Por último, si gana por diferencia de cuatro, se quedará con el boleto.