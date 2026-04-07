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Futbol

El 'villano' inesperado: Son pone en alerta a México rumbo a 2026

El arquero colombiano ya está listo para reemplazar a Andrés Gudiño en el arco cementero
Mario Ángel Guzmán Domínguez
Mario Ángel Guzmán Domínguez 11:49 - 07 abril 2026
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El delantero surcoreano podría ser el enemigo de los mexicanos en los siguientes meses

Parece imposible, pero Heung‑Min Son, uno de los futbolistas más amables y respetados del mundo, podría convertirse en el enemigo número uno de México en este 2026.

Son Heung-Min | AP

Doble enfrentamiento ante mexicanos

El delantero de Corea del Sur amenaza con ser verdugo por partida doble. Primero, cuando enfrente a Cruz Azul en los cuartos de final de la CONCACAF; después, en la Copa del Mundo, cuando los asiáticos se midan ante México en el segundo partido del Grupo A.

Son ha construido su imagen desde la humildad, los valores inculcados por su cultura y una cercanía genuina con los aficionados, especialmente con los niños, con quienes suele tener gestos que lo han convertido en ídolo global. Sin embargo, dentro de la cancha, es un atacante letal.

Son Heung-min será seleccionado de Corea para la Copa del Mundo 2026 | AP News

Para México, representa una de las mayores amenazas del año. La Máquina se mide la tarde de este 7 de abril a Los Angeles FC en el juego de ida de los cuartos de final en el Banc of California Stadium, en Los Ángeles, mientras que la vuelta se disputará el próximo 14 de abril en territorio mexicano.

LAFC de la mano del héroe coreano

El conjunto angelino llega en gran momento como el mejor equipo de la MLS, y gran parte de su funcionamiento gira alrededor de Son, quien viene de firmar una actuación espectacular con cuatro asistencias en la goleada 6-0 ante Orlando City.

‘Sonaldo’ quiere llevar al club angelino a conquistar su primer título internacional, luego de haber perdido las finales de 2020 y 2023. Su liderazgo y capacidad ofensiva lo convierten en el hombre a seguir en esta eliminatoria.

Heung-Min Son se enfrenta a Ian Fray en el partido entre Inter Miami y LAFC | AP
Heung-Min Son se enfrenta a Ian Fray en el partido entre Inter Miami y LAFC | AP

Por si fuera poco, el destino vuelve a cruzarlo con México en el Mundial, donde Corea del Sur comparte grupo con el Tri. Ese enfrentamiento podría ser decisivo para las aspiraciones de ambos equipos. ¿Será Son el gran villano de México en 2026?

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