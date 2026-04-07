¡A romper el cochinito! América confirma precios para su regreso al Estadio Banorte contra Cruz Azul

Regresan a casa. Después de 681 días, casi dos años, América está listo para regresar a casa, el remodelado Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) y lo hará con la promesa de una fiesta en grande. A pesar de lo irregular que ha sido el Clausura 2026 de la Liga MX para las Águilas, esperan reencontrar el camino en la Jornada 14, cuando reciba a Cruz Azul en esta "reinauguración" del coloso de Santa Úrsula a nivel local.

Sin embargo, para los seguidores de ambos clubes no será sencillo formar parte de este momento especial, ya que los precios de la entrada más barata está por encima de los 600 pesos mexicanos. Mientras que en las zonas más caras, el Premium A Chairman’s Club (la zona de hospitalidad de mayor lujo), es de más de nueve mil pesos.

La reapertura del Estadio Azteca en partido de la Selección Mexicana l MEXSPORT

¿Cuánto costarán los boletos para el América vs Cruz Azul?

Fanki, la boletera que hace un par de torneos asumió la responsabilidad en la venta de entradas de América en Liga MX y Liga MX Femenil, abrió la venta de tickets para el partido contra la Máquina el próximo sábado 11 de abril este martes 7. Según su página, la entrada más barata -en cabecera 600, 500 y 400- está en 683.52 pesos, ya con impuestos y cargos por servicios.

El mismo precio se repite para cabecera norte, de igual forma en los tres niveles; a pesar del precio, en ambas cabeceras ya hay zonas que en la página aparecen como agotadas. Mientras que Lateral 400 es la siguiente zona más barata, con un costo de 1,025.28, por los 1,594.88 pesos que cuesta cada una de las entradas en Preferente.

En las cabeceras en planta baja y en la sección de 100 Plus, así como en los Palcos, el precio por boleto varía entre los 2,050.56 y los 3,645.44. En Terraza hay boletos de 5,696 y otros de 9,113.60; este último se repite en la zona Premium A Chairman’s Club, mientras que en la Premium B y Premium A Tunnels, los costos están en 6,835.20 y 7,974.40, respectivamente.

Así son algunos de los precios para el partido | CAPTURA DE PANTALLA

América duplicó sus precios

Hasta ahora, la entrada más cara para un partido de América en el Estadio Ciudad de los Deportes fue de 300 pesos (sin cargos ni impuestos) en Cabecera Sur para el partido contra Tigres. No obstante, esos boletos se podían adquirir en paquete, para tener también el del partido contra FC Juárez, con un costo de 400 pesos para ambos compromisos. Además del encuentro ante los felinos, ningún otro partido superó los 300 pesos.

En cambio, los precios para el partido de este sábado contra Cruz Azul se asemejan más a los que tuvo el club en el Clausura 2024, último torneo que disputaron en el Azteca antes de la remodelación. En aquella ocasión, América fue local contra Chivas y la entrada más barata costó 650 pesos (sin cargos), misma que aumentó hasta los 1,900 para la Final de vuelta, que fue el único partido de Liga MX del coloso de Santa Úrsula y también incluyó a la Máquina.