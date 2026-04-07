Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡A romper el cochinito! América confirma precios para su regreso al Estadio Banorte contra Cruz Azul

Así se siente entrar de nuevo al renovado Estadio Azteca, para el duelo entre México y Portugal
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 10:26 - 07 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Precisamente la última vez que las Águilas jugaron en el coloso de Santa Úrsula fue contra la Máquina

Regresan a casa. Después de 681 días, casi dos años, América está listo para regresar a casa, el remodelado Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) y lo hará con la promesa de una fiesta en grande. A pesar de lo irregular que ha sido el Clausura 2026 de la Liga MX para las Águilas, esperan reencontrar el camino en la Jornada 14, cuando reciba a Cruz Azul en esta "reinauguración" del coloso de Santa Úrsula a nivel local.

Sin embargo, para los seguidores de ambos clubes no será sencillo formar parte de este momento especial, ya que los precios de la entrada más barata está por encima de los 600 pesos mexicanos. Mientras que en las zonas más caras, el Premium A Chairman’s Club (la zona de hospitalidad de mayor lujo), es de más de nueve mil pesos.

La reapertura del Estadio Azteca en partido de la Selección Mexicana l MEXSPORT

¿Cuánto costarán los boletos para el América vs Cruz Azul?

Fanki, la boletera que hace un par de torneos asumió la responsabilidad en la venta de entradas de América en Liga MX y Liga MX Femenil, abrió la venta de tickets para el partido contra la Máquina el próximo sábado 11 de abril este martes 7. Según su página, la entrada más barata -en cabecera 600, 500 y 400- está en 683.52 pesos, ya con impuestos y cargos por servicios.

El mismo precio se repite para cabecera norte, de igual forma en los tres niveles; a pesar del precio, en ambas cabeceras ya hay zonas que en la página aparecen como agotadas. Mientras que Lateral 400 es la siguiente zona más barata, con un costo de 1,025.28, por los 1,594.88 pesos que cuesta cada una de las entradas en Preferente.

En las cabeceras en planta baja y en la sección de 100 Plus, así como en los Palcos, el precio por boleto varía entre los 2,050.56 y los 3,645.44. En Terraza hay boletos de 5,696 y otros de 9,113.60; este último se repite en la zona Premium A Chairman’s Club, mientras que en la Premium B y Premium A Tunnels, los costos están en 6,835.20 y 7,974.40, respectivamente.

Así son algunos de los precios para el partido | CAPTURA DE PANTALLA
Así son algunos de los precios para el partido | CAPTURA DE PANTALLA

América duplicó sus precios

Hasta ahora, la entrada más cara para un partido de América en el Estadio Ciudad de los Deportes fue de 300 pesos (sin cargos ni impuestos) en Cabecera Sur para el partido contra Tigres. No obstante, esos boletos se podían adquirir en paquete, para tener también el del partido contra FC Juárez, con un costo de 400 pesos para ambos compromisos. Además del encuentro ante los felinos, ningún otro partido superó los 300 pesos.

En cambio, los precios para el partido de este sábado contra Cruz Azul se asemejan más a los que tuvo el club en el Clausura 2024, último torneo que disputaron en el Azteca antes de la remodelación. En aquella ocasión, América fue local contra Chivas y la entrada más barata costó 650 pesos (sin cargos), misma que aumentó hasta los 1,900 para la Final de vuelta, que fue el único partido de Liga MX del coloso de Santa Úrsula y también incluyó a la Máquina.

Ignacio Rivero e Igor Lichnovsky en el partido de vuelta de la Final del Clausura 2024 de la Liga MX entre América y Cruz Azul | IMAGO 7
Ignacio Rivero e Igor Lichnovsky en el partido de vuelta de la Final del Clausura 2024 de la Liga MX entre América y Cruz Azul | IMAGO 7
Últimos videos
Lo Último
13:08 Lluvias y calor en México 2026: SMN prevé precipitaciones por arriba del promedio de abril a junio
12:41 Cuidado con el “hola mamá”: así funciona la estafa en WhatsApp que roba tu dinero
12:38 FOX y Concacaf anuncian renovación de derechos para Champions Cup por cuatro años
12:30 Credencialización del Servicio Universal de Salud inicia el 13 de abril: adultos mayores serán los primeros
12:28 ¡De lujo! Neuer y Kane regresan al once titular del Bayern para enfrentar al Real Madrid
11:56 ¿Te toca saldo a favor del SAT 2026? Estos contribuyentes reciben devolución
11:49 El 'villano' inesperado: Son pone en alerta a México rumbo a 2026
11:46 ¡Se acaba el tiempo! América, Cruz Azul, Tigres y Toluca están entre los clubes que no han cumplido con la Regla de Menores
11:42 UNAM destaca entre las mejores universidades del mundo en varias disciplinas: ranking 2026
11:30 PSG vs Liverpool: ¿Cuándo y dónde ver la ida de los Cuartos de Final de la Champions League?
Tendencia
1
Futbol ¡A romper el cochinito! América confirma precios para su regreso al Estadio Banorte contra Cruz Azul
2
Empelotados Richard Ledezma se encara con camarógrafo tras ‘roce’ en el Chivas vs Pumas
3
Futbol ¿Iván Alonso viajó con Cruz Azul para el partido de la Copa de Campeones Concacaf?
4
Lucha Liv Morgan muestra secuelas tras ataque de la chilena Stephanie Vaquer
5
Fórmula 1 ¿Mejoras en Cadillac? Checo Pérez apunta al GP de Miami
6
Futbol Vinicius defiende a Mbappé y afirma tener una "conexión increíble" con él dentro y fuera de la cancha
Te recomendamos
Lluvias y calor en México 2026: SMN prevé precipitaciones por arriba del promedio de abril a junio
Contra
07/04/2026
Lluvias y calor en México 2026: SMN prevé precipitaciones por arriba del promedio de abril a junio
Cuidado con el “hola mamá”: así funciona la estafa en WhatsApp que roba tu dinero
Contra
07/04/2026
Cuidado con el “hola mamá”: así funciona la estafa en WhatsApp que roba tu dinero
FOX y Concacaf anuncian renovación de derechos para Champions Cup por cuatro años
Futbol
07/04/2026
FOX y Concacaf anuncian renovación de derechos para Champions Cup por cuatro años
Credencialización del Servicio Universal de Salud inicia el 13 de abril: adultos mayores serán los primeros
Contra
07/04/2026
Credencialización del Servicio Universal de Salud inicia el 13 de abril: adultos mayores serán los primeros
¡De lujo! Neuer y Kane regresan al once titular del Bayern para enfrentar al Real Madrid
Futbol
07/04/2026
¡De lujo! Neuer y Kane regresan al once titular del Bayern para enfrentar al Real Madrid
¿Te toca saldo a favor del SAT 2026? Estos contribuyentes reciben devolución
Contra
07/04/2026
¿Te toca saldo a favor del SAT 2026? Estos contribuyentes reciben devolución