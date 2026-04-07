Liv Morgan muestra secuelas tras ataque de la chilena Stephanie Vaquer

Nunca mejor dicho: duro y a la cabeza. La guerra entre Liv Morgan y Stephanie Vaquer, Campeona Mundial de WWE, sigue de cara a su lucha de este fin de semana en la Noche 1 WrestleMania 42, incluyendo golpes a traición que ya tienen consecuencias.

¿Qué pasó entre Stephanie Vaquer y Liv Morgan?

Luego de una serie de ataques tras bastidores, la rivalidad femenil más encendida de WWE tuvo su punto máximo en el pasado episodio de RAW, cuando la Campeona del Mundo se lanzó contra la retadora con un duro golpe en la cabeza.

Mientras Liv se encontraba en una plática con Roxanne Pérez, su compañera en The Judgment Day, la chilena llegó de sorpresa con un duro golpe a la cabeza de Morgan, quien sin control de su cuerpo se estrelló de lleno con la mexicoamericana.

Sin importar el grado de lesión de Liv, Vaquer continúo con sus ataques en el piso, dejándole claro a 'La Güerita' que no le tendrá piedad por defender la corona máxima de WWE en La Vitrina de los Inmortales.

Liv Morgan mostró las consecuencias del golpe dado por Stephanie Vaquer | @YaOnlyLivvOnce

Secuelas por el duro golpe

A través de redes sociales, Liv Morgan mostró el impresionante chichón que se le formó en la cabeza tras el ataque de la chilena y el posterior choque con Roxanne.

"Ahora eres mía, perra", amenazó Liv de cara a otra lucha titular en WrestleMania, evento en el que ya sabe lo que es coronarse, como lo hizo en el pasado ante Rhea Ripley.

De momento, WWE no ha informado si Morgan se encuentra fuera de peligro -tras ser revisada bajo el protocolo de conmoción- y en buen estado para pelear este sábado, en el Allegian Stadium, de Las Vegas, Nevada.

Liv Morgan y su chichón tras ser atacada | @YaOnlyLivvOnce

¿Cuándo y dónde ver WrestleMania 42 Noche 1?

Fecha: Sábado 18 de abril

Sede: Allegiant Stadium, Las Vegas

Horario: 4:00 PM (tiempo del centro de México)

Dónde ver: Netflix