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Futbol

Real Madrid se blinda para la Champions: Cerrará el techo del Bernabéu ante el Bayern

Estadio Santiago Bernabéu | AP
Esteban Gutiérrez 09:39 - 07 abril 2026
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El Real Madrid se prepara para una noche europea de alto voltaje y ha decidido utilizar un ‘arma’ inesperada: la cubierta retráctil del Santiago Bernabéu

De acuerdo con información del diario español, Sport, el club blanco planea cerrar el techo del estadio para el crucial duelo de ida de los Cuartos de Final de la Champions League contra el Bayern Munich, buscando generar una atmósfera intimidante que impulse al equipo y presione a los dirigidos por Vincent Kompany.

Estadio Santiago Bernabéu| AP

Esta estrategia, pensada con el objetivo de sacar el máximo provecho de la localía, no ha sido bien recibida por el conjunto alemán. El Bayern ha hecho una queja formal a la UEFA, argumentando que el cierre de la cubierta amplificará el ruido y creará una presión ambiental desmedida. 

No obstante, la normativa europea respalda la decisión de los merengues, permitiéndoles decidir si juega a cielo abierto o bajo techo, siempre que no existan condiciones meteorológicas adversas. 

Juego clave para el Real Madrid

El pasado fin de semana, el equipo de Álvaro Arbeloa dio una nueva muestras de que no vive su mejor momento y cayó 2-1 en su visita al Mallorca, resultado que lo alejó del Barcelona en la lucha por el título de LaLiga. Además, el plantel tiene una gran cantidad de lesiones, lo que ha mermado el rendimiento.

En el plano internacional, el Madrid ya se ha metido dentro de los mejores ocho de la Champions, pero ahora deberá enfrentar a uno de los equipos con mejor desempeño de toda Europa. Sabiendo que en el torneo local las cosas se han complicado, todo indica que el objetivo principal ahora es a nivel continental.

Por ello, y conociendo que la serie cierra en Alemania, los merengues deben aprovechar el juego en casa para tratar de viajar a Bavaria con alguna ventaja que les permita seguir soñando con trofeos.

Real Madrid pierde ante Mallorca | AP
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