Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Real Madrid enfrentará a Bayern Múnich con siete jugadores al borde de la suspención

Real Madrid, 2025-2026 | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 13:03 - 05 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Más de medio equipo Merengue tendrá que jugar al limite la Ida de los Cuartos de Final de la Champions League

El Real Madrid afronta el crucial duelo de ida de cuartos de final de la Champions con una extensa lista de futbolistas en riesgo de suspensión, lo que podría condicionar la vuelta en Múnich.

LOS APERCIBIDOS EN EL MADRID
Balón de la Champions League | AP

El Real Madrid se prepara para una noche decisiva este martes en el Santiago Bernabéu, donde recibirá al Bayern Múnich a las 21:00 horas en un partido que marcará el rumbo de su temporada. Sin embargo, la preocupación en el equipo dirigido por Arbeloa no se limita al resultado, sino también a las tarjetas amarillas.

Hasta siete jugadores clave del equipo madrileño están apercibidos de sanción. Esto significa que si alguno de ellos ve una tarjeta amarilla durante el encuentro, se perderá automáticamente el partido de vuelta, programado para el 15 de abril en Múnich.

La lista de futbolistas en riesgo incluye a figuras fundamentales como Jude Bellingham, Vinícius, Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, además de Álvaro Carreras y Dean Huijsen. A ellos se sumaba Rodrygo Goes, quien finalmente no estará disponible por lesión. La posible ausencia de cualquiera de estos jugadores en Alemania representa un serio contratiempo para las aspiraciones del club.

Mbappé se lamenta en el partido Mallorca vs Real Madrid | AP
Mbappé se lamenta en el partido Mallorca vs Real Madrid | AP

En contraste, la situación del Bayern Múnich es considerablemente más favorable. El equipo alemán solo cuenta con dos jugadores apercibidos, Konrad Laimer y Dayot Upamecano, además de su entrenador, el belga Vincent Kompany, lo que les otorga una mayor tranquilidad disciplinaria de cara al enfrentamiento.

LA TEMPORADA DEL MADRID PENDE DE UN HILO

Real Madrid llega a esta serie ante el Bayern Múnich con la temporada pendiendo de un hilo. En LaLiga los Merengues se alejaron a 7 puntos del líder y acérrimo rival, Barcelona, por lo que no tiene margen de maniobra y necesitan un verdadero milagro para remontar el campeonato local.

Por otro lado, en Champions League al club blanco nunca se le puede dar por muerto y sin bien llegan a este serie tras eliminar al Manchester City, de nueva cuenta no serán favoritos ante un Bayern Múnich que si es candidato al título continental.

Vinicius con Real Madrid durante el Derbi Madrileño en LaLiga | AP
Vinicius con Real Madrid durante el Derbi Madrileño en LaLiga | AP
Últimos videos
Lo Último
20:13 "Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
20:11 "Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari
20:03 ¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
19:29 Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
19:27 Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
19:25 La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
19:04 ¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas
18:58 Artemis II en Netflix: a qué hora ver el sobrevuelo lunar en vivo este 6 de abril de 2026
18:56 ¡Es que no me tienen paciencia! Lamine Yamal desata comparaciones con El Chavo del 8
18:43 Gabriela Jáquez hace historia con UCLA: campeonas de NCAA tras aplastar a South Carolina
Tendencia
1
Empelotados Marc Crosas y David Faitelson tienen nuevo roce por culpa de Emilio Azcárraga
2
Futbol Lucas Ocampos, de Rayados, ofrece disculpas tras gestos a la afición
3
Contra VIDEO: Denuncian a conductor del Metro CDMX en presunto estado inconveniente en Línea 2
4
Futbol Cruz Azul lamenta el fallecimiento de la madre de Víctor Manuel Velázquez
5
Futbol "Nadie es más que nadie": Hormiga González revela quiénes son los líderes de Chivas
6
Futbol Paolo Maldini estalla tras otro fracaso de Italia: "Tres Mundiales fuera es un desastre total"
Te recomendamos
"Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
Empelotados
05/04/2026
"Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
"Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari
Empelotados
05/04/2026
"Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari
¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
Futbol
05/04/2026
¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
Futbol
05/04/2026
Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
Futbol
05/04/2026
Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
Empelotados
05/04/2026
La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo