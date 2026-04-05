Real Madrid enfrentará a Bayern Múnich con siete jugadores al borde de la suspención

El Real Madrid afronta el crucial duelo de ida de cuartos de final de la Champions con una extensa lista de futbolistas en riesgo de suspensión, lo que podría condicionar la vuelta en Múnich.

LOS APERCIBIDOS EN EL MADRID

Balón de la Champions League | AP

El Real Madrid se prepara para una noche decisiva este martes en el Santiago Bernabéu, donde recibirá al Bayern Múnich a las 21:00 horas en un partido que marcará el rumbo de su temporada. Sin embargo, la preocupación en el equipo dirigido por Arbeloa no se limita al resultado, sino también a las tarjetas amarillas.

Hasta siete jugadores clave del equipo madrileño están apercibidos de sanción. Esto significa que si alguno de ellos ve una tarjeta amarilla durante el encuentro, se perderá automáticamente el partido de vuelta, programado para el 15 de abril en Múnich.

La lista de futbolistas en riesgo incluye a figuras fundamentales como Jude Bellingham, Vinícius, Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, además de Álvaro Carreras y Dean Huijsen. A ellos se sumaba Rodrygo Goes, quien finalmente no estará disponible por lesión. La posible ausencia de cualquiera de estos jugadores en Alemania representa un serio contratiempo para las aspiraciones del club.

Mbappé se lamenta en el partido Mallorca vs Real Madrid | AP

En contraste, la situación del Bayern Múnich es considerablemente más favorable. El equipo alemán solo cuenta con dos jugadores apercibidos, Konrad Laimer y Dayot Upamecano, además de su entrenador, el belga Vincent Kompany, lo que les otorga una mayor tranquilidad disciplinaria de cara al enfrentamiento.

LA TEMPORADA DEL MADRID PENDE DE UN HILO

Real Madrid llega a esta serie ante el Bayern Múnich con la temporada pendiendo de un hilo. En LaLiga los Merengues se alejaron a 7 puntos del líder y acérrimo rival, Barcelona, por lo que no tiene margen de maniobra y necesitan un verdadero milagro para remontar el campeonato local.

Por otro lado, en Champions League al club blanco nunca se le puede dar por muerto y sin bien llegan a este serie tras eliminar al Manchester City, de nueva cuenta no serán favoritos ante un Bayern Múnich que si es candidato al título continental.