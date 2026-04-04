Esposa de Federico Valverde ‘estalla’ en redes tras el arbitraje del Atleti vs Barca

Luego de un parón de una semana por la Fecha FIFA las ligas regresaron a la actividades, siendo la más atractiva del fin de semana LaLiga, la cual llegaba a su Jornada 30 con la disputa por el literato entre el Real Madrid y el Barcelona al rojo vivo, aun más teniendo en cuenta que el duelo de los Culés sería ante el Atlético de Madrid, mismo que terminó manchado por polémica arbitral.

Atlético de Madrid vs Barcelona en LaLiga I AP

Como era de esperarse, el duelo entre Colchoneros y Culés terminó envuelto en diversos momentos de polémica, los cuales no pudieron ser excitados por el árbitro central, Mateo Busquets, el cual terminó por ser señalado de un mal trabajo al ser factor en la victoria del equipo del Barcelona.

Ante los errores del colegiado, múltiples personas en redes sociales se pronunciaron al respecto, pues aseguraron que estos influyeron para que el Atlético perdiera en casa. Uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Mina Bonino, esposa del jugador del Real Madrid, Federico Valverde.

Mateo Busquets, muestra una tarjeta amarilla a Clément Lenglet, del Atlético de Madrid I AP

¿Qué dijo la esposa de Valverde?

Luego de que se revelaron las tomas de una posible roja a Gerard Martín, Mina Bonino escribió en su cuenta de Instagram el mensaje de : “Tenes que cerrar el estadio si es no es roja”, esto acompañado de la foto de la plancha con los tachones por delante del jugador español.

Minutos más tarde de que Bonino publicó la historia en su red social, ella misma decidió eliminarla, lo que encendió aún más al público, pues quedó la incógnita de por qué lo hizo si cientos de seguidores compartían su opinión.

CAPTURA DE PANTALLA

Arbitraje polémico

La jugada de Martín terminó por ser la más polémica en el manejo de juego de Busquets, pues tras revisar en el VAR, este aseguró que no podía ser sancionada ya que primero toca la bola antes que al rival.

Tras la decisión el juego continuó, aunque la molestia de los asistentes en el Metropolitano llegó luego de que Busquets si expulsará a Nicolás González del Atlético de Madrid, situación que al final marcó la diferencia para la victoria del Barcelona de 1-2.