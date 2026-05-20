Corona Capital 2026: Estos son los costo de los boletos y días de preventas

El Corona Capital 2026 ya empezó oficialmente… aunque todavía faltan meses para el festival. Y no, no hablamos de la música ni de los escenarios: hablamos del momento exacto en que miles de fans vieron el precio de los boletos.

El festival capitalino reveló finalmente cuánto costarán las entradas para una de las ediciones más esperadas de los últimos años, encabezada por Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes, además de una larga lista de bandas internacionales que prometen convertir noviembre en un fin de semana lleno de nostalgia, gritos, canciones inolvidables y muchas historias para Instagram.

El Corona Capital ya anunció su cartel y está todo listo para la preventa de boletos / FB: @CoronaCapital

¿Cuándo será el Corona Capital 2026?

El festival se realizará los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre de 2026 en el ya clásico Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México.

El recinto volverá a convertirse en el punto de reunión para miles de personas que viajarán desde distintos estados —e incluso países— para cantar, llorar y sobrevivir tres días completos de música, filas eternas, caminatas kilométricas y comida.

Las estaciones de Metro más cercanas para llegar son Ciudad Deportiva y Puebla, aunque seguramente muchos también terminarán haciendo peregrinación colectiva rumbo al festival.

La preventa comenzará el próximo 26 de mayo a las 14:00 horas / FB: @CoronaCapital

Gorillaz, The Strokes y Twenty One Pilots encabezan el festival

La edición 2026 apostó nuevamente por artistas internacionales de gran convocatoria y mezcló nombres legendarios con propuestas virales y nuevas generaciones. El viernes estará liderado por Gorillaz y Mumford & Sons, mientras que el sábado tendrá como protagonistas a Twenty One Pilots y The Offspring.

Para cerrar, el domingo llegará cargado de nostalgia alternativa con The Strokes y The XX, además de artistas como Johnny Marr, Santigold y Lola Young. Sí, básicamente será un fin de semana donde muchos millennials volverán a sentirse en 2012.

Desde los 5 mil pesos estará el abono por los tres días / FB: @CoronaCapital

¿Cuánto costarán los boletos?

Aquí viene la parte donde muchos comenzaron a sacar cuentas, revisar tarjetas de crédito y preguntarse si realmente necesitan comer las próximas semanas.

Costos oficiales del Corona Capital 2026 (ya con cargos) General Fase 1: $5,071.60

Comfort Pass Fase 1: $6,941.60

Banamex VIP Fase 1: $9,647.20

CLUB: $22,500 pesos (sin cargos)

Las redes sociales no tardaron en reaccionar con humor y resignación. Algunos usuarios bromearon asegurando que “el verdadero headliner es el estado de cuenta”, mientras otros comenzaron a organizar “tandas musicales” para alcanzar boleto.

Se vienen tres días de puro rock alternativo y folk / FB: @CoronaCapital

¿Cuándo es la preventa?

La preventa Banamex arrancará el próximo 26 de mayo a las 14:00 horas, mientras que la venta general comenzará un día después, el 27 de mayo, también a las 14:00 horas.

Como ocurre cada año, se espera una enorme demanda y largas filas virtuales para conseguir entradas, especialmente para las fases más económicas. Y sí, muchos ya saben perfectamente el ritual: abrir cinco dispositivos, rezarle al internet y esperar que Ticketmaster no haga de las suyas.

Sigue siendo uno de los festivales más grandes de México

Pese a las quejas por los precios, el Corona Capital continúa consolidándose como uno de los eventos musicales más importantes del país y uno de los festivales favoritos del público latinoamericano. Cada edición reúne a miles de asistentes y artistas internacionales de distintos géneros, convirtiendo a la Ciudad de México en uno de los centros musicales más importantes del continente durante noviembre.