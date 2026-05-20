Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Renovado! Fernando Gorriarán se queda en Tigres hasta 2027

Así fue el insólito gol de Fernando Gorriarán | IMAGO7
Ricardo Olivares 17:23 - 20 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El delantero uruguayo firmó una extensión de un año con la U de Nuevo León

Los Tigres hicieron oficial la renovación de Fernando Gorriarán, quien continuará ligado al club felino hasta el 2029. Con esto, la directiva asegura la permanencia de uno de los jugadores más importantes del mediocampo auriazul en los últimos torneos.

Fernando Gorriarán celebra en el partido entre Tigres y FC Cincinnati | MEXSPORT
Fernando Gorriarán celebra en el partido entre Tigres y FC Cincinnati | MEXSPORT

El mediocampista uruguayo se ha convertido en una pieza clave dentro del esquema de Tigres desde su llegada al club, destacando por su liderazgo, intensidad y capacidad para aparecer en momentos importantes tanto en Liga MX como en competencias internacionales.

Desde que arribó a San Nicolás, Gorriarán suma un total de 170 partidos defendiendo la camiseta auriazul, consolidándose rápidamente como uno de los referentes del plantel y uno de los futbolistas con mayor regularidad en el equipo.

Fernando Gorriarán con Tigres en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Fernando Gorriarán con Tigres en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO7

En el apartado ofensivo, el uruguayo registra 12 goles y 15 asistencias con Tigres, números que reflejan su aporte constante desde la segunda línea y su participación en el funcionamiento ofensivo del equipo.

Con esta renovación, Tigres mantiene la base de jugadores experimentados pensando en los próximos años, apostando por la continuidad de elementos que ya conocen la exigencia y el protagonismo que vive el club torneo tras torneo.

Fernando Gorriarán reafirma su amor por Tigres: “Quiero dejar mi legado aquí” | MEXSPORT

La directiva auriazul continúa trabajando en asegurar la permanencia de futbolistas importantes dentro de su proyecto deportivo, buscando mantener a Tigres como uno de los equipos más competitivos del futbol mexicano.

Ahora, Fernando Gorriarán tendrá la oportunidad de seguir aumentando sus números y su legado con Tigres, equipo con el que buscará conquistar más títulos y mantenerse como uno de los referentes de la institución en los próximos años.

Fernando Gorriarán no ve menos a Xolos y asegura que será un gran partido
Lo Último
17:57 García Harfuch revela dónde está Rubén Rocha Moya tras acusaciones de EU
17:49 John Harbaugh promete 'aplastar a Dallas' en su primera temporada con los Giants
17:47 México emite alerta de viaje por ébola: estos son los países a los que recomienda no ir
17:25 Corona Capital 2026: Estos son los costo de los boletos y días de preventas
17:23 ¡Renovado! Fernando Gorriarán se queda en Tigres hasta 2027
17:18 ¿Adiós a las tareas? Esta es la propuesta que busca dar más tiempo libre a niños en CDMX
17:02 ¡México en lo más alto! Penta expondrá su Campeonato Intercontinental en el evento estelar de SNME
17:02 ¡Realeza en Estambul! Príncipe William presente en la victoria del Aston Villa en la final de la Europa League
17:00 Hoy No Circula jueves 21 de mayo de 2026 en CDMX y Edomex: estos autos descansan
16:57 DÍA DE MEDIOS: reacciones EN VIVO de PUMAS