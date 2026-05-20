¡Renovado! Fernando Gorriarán se queda en Tigres hasta 2027

Los Tigres hicieron oficial la renovación de Fernando Gorriarán, quien continuará ligado al club felino hasta el 2029. Con esto, la directiva asegura la permanencia de uno de los jugadores más importantes del mediocampo auriazul en los últimos torneos.

Fernando Gorriarán celebra en el partido entre Tigres y FC Cincinnati | MEXSPORT

El mediocampista uruguayo se ha convertido en una pieza clave dentro del esquema de Tigres desde su llegada al club, destacando por su liderazgo, intensidad y capacidad para aparecer en momentos importantes tanto en Liga MX como en competencias internacionales.

Desde que arribó a San Nicolás, Gorriarán suma un total de 170 partidos defendiendo la camiseta auriazul, consolidándose rápidamente como uno de los referentes del plantel y uno de los futbolistas con mayor regularidad en el equipo.

Fernando Gorriarán con Tigres en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO7

En el apartado ofensivo, el uruguayo registra 12 goles y 15 asistencias con Tigres, números que reflejan su aporte constante desde la segunda línea y su participación en el funcionamiento ofensivo del equipo.

Con esta renovación, Tigres mantiene la base de jugadores experimentados pensando en los próximos años, apostando por la continuidad de elementos que ya conocen la exigencia y el protagonismo que vive el club torneo tras torneo.

Fernando Gorriarán reafirma su amor por Tigres: “Quiero dejar mi legado aquí” | MEXSPORT

La directiva auriazul continúa trabajando en asegurar la permanencia de futbolistas importantes dentro de su proyecto deportivo, buscando mantener a Tigres como uno de los equipos más competitivos del futbol mexicano.

Ahora, Fernando Gorriarán tendrá la oportunidad de seguir aumentando sus números y su legado con Tigres, equipo con el que buscará conquistar más títulos y mantenerse como uno de los referentes de la institución en los próximos años.