Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

García Harfuch revela dónde está Rubén Rocha Moya tras acusaciones de EU

Omar García Harfuch aseguró que la ubicación de Rubén Rocha Moya no está reservada y permanece en Sinaloa./ X
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 17:57 - 20 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
Omar García Harfuch confirmó que Rubén Rocha Moya permanece en Sinaloa luego de solicitar licencia como gobernador, además aclaró que su seguridad está a cargo de escoltas estatales

En medio de las acusaciones realizadas por autoridades de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró públicamente cuál es la situación actual del mandatario con licencia.

Durante la conferencia del Gabinete de Seguridad realizada este 20 de mayo, el funcionario federal fue cuestionado sobre el paradero del político sinaloense, luego de que surgieran dudas tras los señalamientos que lo relacionan presuntamente con el Cártel de Sinaloa.

García Harfuch aseguró que Rocha Moya continúa dentro de la entidad y señaló que su ubicación no está oculta ni reservada por las autoridades.

Omar García Harfuch confirmó que Rubén Rocha Moya permanece actualmente en Sinaloa./ Gobierno de Sinaloa

“El gobernador está en Sinaloa, no ha sido reservada su ubicación, al momento está ahí en su estado”, respondió el titular de la SSPC frente a medios de comunicación.

El funcionario también negó que el exgobernador reciba protección de corporaciones federales, luego de versiones que apuntaban a un posible esquema especial de seguridad.

¿Quién protege actualmente a Rubén Rocha Moya?

Según explicó García Harfuch, la seguridad del mandatario con licencia depende únicamente del gobierno estatal de Sinaloa.

“No cuenta con servicio de escolta de ninguna institución del Gobierno de México”, declaró durante la conferencia.

El secretario añadió que Rocha Moya sí mantiene un equipo de seguridad integrado por elementos de la Policía Estatal debido a su condición como gobernador con licencia.

Las declaraciones de García Harfuch ocurrieron durante la conferencia del Gabinete de Seguridad del 20 de mayo./ AP

“Tiene Policía Estatal, hasta donde tenemos entendido. La escolta corre a cargo del Estado. Él como es gobernador con licencia, cuenta con un servicio de escolta, pero del Estado”, puntualizó.
La seguridad del gobernador con licencia está a cargo de elementos de la Policía Estatal de Sinaloa./ X
Lo Último
19:59 Universitario y Nacional empatan sin goles en la Libertadores
19:57 Muere hombre en el Museo Nacional de Antropología ¿Qué fue lo que pasó?
19:35 ¡Por el doblete! América vence a Gotham FC y avanza a la Final de la Concacaf W Champions Cup
19:34 Efraín Juárez revela la clave del resurgir de Pumas: “Todo es un hábito”
19:32 "Quiero ser el Ferguson de Pumas": Efraín Juárez no se quiere ir de Universidad
19:30 Jordan Carrillo sueña con el Mundial tras una temporada espectacular con Pumas
19:24 Jordan Carrillo sobre Efraín Juárez: 'Me ha exigido, aconsejado y apoyado'
19:19 ‘Me ha exigido, aconsejado y apoyado mucho’: Jordan Carrillo sobre su relación con Efraín Juárez
19:19 DÍA DE MEDIOS: Reacciones EN VIVO de Cruz Azul
19:14 Efraín Juárez rompe silencio y habla de su continuidad: “Quiero ser el Ferguson de Pumas”