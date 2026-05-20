García Harfuch revela dónde está Rubén Rocha Moya tras acusaciones de EU

En medio de las acusaciones realizadas por autoridades de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró públicamente cuál es la situación actual del mandatario con licencia.

Durante la conferencia del Gabinete de Seguridad realizada este 20 de mayo, el funcionario federal fue cuestionado sobre el paradero del político sinaloense, luego de que surgieran dudas tras los señalamientos que lo relacionan presuntamente con el Cártel de Sinaloa.

García Harfuch aseguró que Rocha Moya continúa dentro de la entidad y señaló que su ubicación no está oculta ni reservada por las autoridades.

Omar García Harfuch confirmó que Rubén Rocha Moya permanece actualmente en Sinaloa./ Gobierno de Sinaloa

“El gobernador está en Sinaloa, no ha sido reservada su ubicación, al momento está ahí en su estado”, respondió el titular de la SSPC frente a medios de comunicación.

El funcionario también negó que el exgobernador reciba protección de corporaciones federales, luego de versiones que apuntaban a un posible esquema especial de seguridad.

🔴El gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, “está en Sinaloa”, confirma el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; añade que “no cuenta con servicio de escolta del Gobierno de México”, sino de la policía estatal. pic.twitter.com/bhvmnt9hrR — Azucena Uresti (@azucenau) May 20, 2026

¿Quién protege actualmente a Rubén Rocha Moya?

Según explicó García Harfuch, la seguridad del mandatario con licencia depende únicamente del gobierno estatal de Sinaloa.

“No cuenta con servicio de escolta de ninguna institución del Gobierno de México”, declaró durante la conferencia.

El secretario añadió que Rocha Moya sí mantiene un equipo de seguridad integrado por elementos de la Policía Estatal debido a su condición como gobernador con licencia.

Las declaraciones de García Harfuch ocurrieron durante la conferencia del Gabinete de Seguridad del 20 de mayo./ AP

“Tiene Policía Estatal, hasta donde tenemos entendido. La escolta corre a cargo del Estado. Él como es gobernador con licencia, cuenta con un servicio de escolta, pero del Estado”, puntualizó.