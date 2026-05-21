Álbum Panini del Mundial 2026 puede convertirse en un “gasto hormiga”; Condusef pide cuidar el bolsillo

La emoción por coleccionar el álbum oficial del Mundial 2026 ya comenzó en México, pero también llegaron las advertencias sobre el impacto que puede tener en las finanzas personales. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó que llenar el álbum de estampas puede convertirse en un importante “gasto hormiga” si no se planea adecuadamente.

De acuerdo con información difundida por la Condusef, esta edición será la más grande en la historia de los álbumes mundialistas debido a que el torneo contará con 48 selecciones, lo que elevó el número de estampas a alrededor de 980 cromos.

Además, los precios actuales ya representan un desembolso considerable para los aficionados. Según datos publicados sobre la colección oficial, el álbum básico cuesta 99 pesos, la versión de pasta dura ronda los 349 pesos y cada sobre con siete estampas tiene un precio aproximado de 25 pesos.

El álbum Panini del Mundial 2026 ya genera expectativa entre aficionados y coleccionistas. / Redes Sociales

¿Por qué la Condusef alerta sobre los “gastos hormiga” del álbum Panini?

La dependencia explicó que el problema no suele ser una sola compra, sino la suma de pequeños gastos diarios que parecen inofensivos. Comprar sobres constantemente puede terminar representando miles de pesos al final de la colección.

La Condusef también señaló que conforme el álbum avanza, aumenta la posibilidad de obtener estampas repetidas, lo que vuelve menos eficiente seguir comprando sobres de manera impulsiva. Incluso advirtió que adquirir cajas completas no garantiza terminar la colección.

Especialistas financieros destacaron que completar el álbum únicamente mediante la compra de sobres podría superar fácilmente los 5 mil pesos, especialmente por la cantidad de estampas repetidas.

Álbum Panini | @PaniniSportMx

Recomendaciones de Condusef para llenar el álbum sin afectar tus finanzas

Ante el entusiasmo por el Mundial 2026, la Condusef emitió varias recomendaciones para evitar desequilibrios económicos: Definir un presupuesto antes de comenzar la colección.

Comprar sobres de manera gradual y no gastar todo en un solo día.

Intercambiar estampas repetidas con amigos o en eventos especializados.

Evitar compras impulsivas motivadas por promociones o presión social.

Priorizar necesidades básicas antes de destinar dinero a artículos del Mundial. La institución incluso compartió un ejemplo de organización financiera: destinar un presupuesto total de 3 mil pesos durante dos meses para comprar sobres de manera moderada y disfrutar el proceso sin comprometer otros gastos personales.

El Mundial 2026 impulsa el consumo entre aficionados

La Condusef recordó que el álbum Panini no es el único gasto relacionado con el Mundial. Jerseys, balones, reuniones para ver partidos y otros productos oficiales también pueden aumentar considerablemente los gastos durante la temporada mundialista.

Por ello, recomendó mantener una planeación financiera clara y evitar que la emoción deportiva afecte el ahorro o el cumplimiento de otras obligaciones económicas.