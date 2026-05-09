Así lucen las estampas gigantes de Panini en Paseo de la Reforma rumbo al Mundial 2026

La fiebre por el Mundial 2026 ya comenzó en la Ciudad de México y ahora llegó directo a Paseo de la Reforma. Panini instaló una exposición llamada “Estampas Monumentales”, donde los clásicos álbumes mundialistas salieron del papel para convertirse en enormes piezas al aire libre que ya están robándose las fotos de cientos de personas.

La muestra reúne 15 estampas gigantes de futbolistas históricos y actuales, colocadas sobre Reforma, entre la Estela de Luz y el Hotel Four Seasons. La entrada es completamente gratuita y estará disponible hasta el próximo 31 de mayo.

Paseo de la Reforma se convirtió en una galería futbolera con cromos gigantes de leyendas del balompié. / Georgina Sánchez

¿Qué jugadores aparecen en las estampas gigantes de Panini?

La exposición mezcla nostalgia y futbol con figuras que marcaron distintas generaciones: Pelé, Franz Beckenbauer, Hugo Sánchez, Marco Tardelli, Diego Armando Maradona, Lothar Matthaus, Romario, Zinedine Zidane, Ronaldo, Francesco Totti, Andrés Iniesta, James Rodríguez, Kylian Mbappé, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Cada estructura mide hasta 2.5 metros de altura y recrea las clásicas estampas Panini que millones de personas han coleccionado durante décadas. Incluso, algunas piezas muestran las portadas originales de álbumes mundialistas desde México 1970 hasta la próxima Copa del Mundo de 2026.

La muestra gratuita de Panini reúne 15 estampas monumentales que celebran la historia de los Mundiales. / Georgina Sánchez

Reforma ya se siente mundialista

Desde su inauguración el pasado 3 de mayo, la exposición se ha convertido en una parada obligada para fans del futbol, coleccionistas y personas que simplemente quieren una foto diferente en Reforma.

Además del ambiente futbolero, el proyecto busca revivir la emoción de abrir sobres, intercambiar estampas y completar álbumes, una tradición que ha acompañado a varias generaciones antes de cada Mundial.

Las clásicas estampas Panini salieron del álbum para convertirse en uno de los spots más fotografiados de Reforma. / Georgina Sánchez

¿Hasta cuándo estará la exposición de Panini en CDMX?

Si quieres lanzarte a verla, todavía tienes varias semanas para hacerlo: Lugar: Paseo de la Reforma, entre la Estela de Luz y el Hotel Four Seasons

Fechas: del 3 al 31 de mayo de 2026

Entrada: gratuita Después de su paso por la CDMX, la exposición también llegará a Guadalajara y Monterrey, ciudades que serán sede del Mundial 2026.