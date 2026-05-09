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Futbol

Guillermo Ochoa 'advierte' sobre su sexto Mundial: 'Quiero disfrutar dentro de la cancha'

ROTA GUILLERMO OCHOA SELECCION
ROTA GUILLERMO OCHOA SELECCION
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 19:44 - 08 mayo 2026
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El arquero mexicano buscará entrar en la lista final de Javier Aguirre

Guillermo Ochoa mantiene intacta la ilusión de representar a la Selección Mexicana en la próxima Copa del Mundo. El experimentado arquero mexicano aseguró que trabaja con intensidad para mantenerse en el radar del Tricolor y poder integrar la lista final rumbo al que sería su sexto Mundial.

El guardameta reconoció que vive una etapa distinta en su carrera, pero afirmó sentirse motivado y con la capacidad de seguir aportando dentro y fuera de la cancha.

Guillermo Ochoa en acción con la Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Qué dijo Guillermo Ochoa?

"Con muchas ganas de seguir aportando, sé que puedo aportar bastante, ilusionado de estar en esta fiesta de verano. Ojalá pueda estar en esa lista final y trabajando duro para disfrutar dentro de la cancha", expresó Ochoa.

El histórico portero mexicano destacó que cada Copa del Mundo ha significado algo especial en su trayectoria y que el deseo de disputar una más se mantiene intacto.

Guillermo Ochoa | IMAGO7

Disfrutar la etapa de su carrera

“Buscando disfrutar de esta etapa de mi carrera, sin duda una etapa diferente en los años y por cada Mundial que he vivido tienen momentos especiales. Hoy con mucha ilusión de un nuevo Mundial”, comentó.

Ochoa también confesó que el camino para mantenerse cerca de la Selección Mexicana no ha sido sencillo, aunque lo asumió como un desafío personal.

"En este lapso para llegar a la Selección no ha sido fácil, pero es algo que me propuse como reto personal, encantado, porque me siento muy bien", añadió.

Guillermo Ochoa, portero de la Selección Mexicana | MEXSPORT
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