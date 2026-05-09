Chivas festeja con su público en el Estadio Akron a un día del juego de Vuelta ante Tigres: "120 años de legado"

Chivas fue uno de los dos mejores equipos en el torneo de Clausura 2026, ya que fue hasta la última jornada cuando Pumas le robó el primer lugar; sin embargo, debido a la baja de sus seleccionados nacionales, el equipo rojiblanco se ha visto mermado de cara al partido de Ida de Cuartos de Final ante Tigres, perdiendo por un marcador final de 3-1.

Una semana después y en el día de su aniversario 120, el Guadalajara se prepara junto a su gente para recibir el juego de Vuelta en el Estadio Akron, pues no quieren despedirse en la primera ronda de la Liguilla del certamen.

Bandera de Chivas en el Estadio Akron en un partido de la Liga MX | IMAGO 7

"Deportivo, tu gente está contigo"

En el entrenamiento previo al partido de Vuelta ante Tigres, Chivas tuvo el acompañamiento de muchos aficionados, quienes están ilusionados con que el equipo pueda lograr la remontada en la Eliminatoria y meterse a las Semifinales del torneo.

Las redes sociales del Rebaño Sagrado se llenaron de publicaciones referentes a la presencia de la gente en las tribunas, además de videos de los jugadores viendo a los fanáticos presentes, tratando de llenarse de energía para enfrentar al equipo que ha sido su rival en dos Finales del futbol mexicano.

¡ESTO ES CHIVAS! 🇫🇷🔥



A un día de la vuelta de los Cuartos de Final ante Tigres, Chivas entrenó a puerta abierta y su afición respondió en su aniversario 120. 🐐



¿Lograrán la remontada? pic.twitter.com/2RUclJxXCH — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 8, 2026

Dentro de todos los involucrados en el apoyo del equipo, La Irreverente, el grupo de apoyo del club, quienes con canciones y porras dejan claro que la ilusión está intacta, más allá de haber perdido a Armando González, Brian Gutiérrez, 'Tala' Rangel, Luis Romo y Roberto Alvarado.

Brian Gutiérrez festejando su gol ante León | MEXSPORT

¿cómo le ha ido a Chivas en su aniverario?

En los últimos torneos de aniversario, Chivas ha pasado por escenarios contrastantes dentro de la Liga MX. Desde eliminaciones dolorosas en Repechaje y Liguilla, hasta una Final disputada ante Tigres, el Guadalajara ha vivido campañas marcadas por la presión constante de devolver al club al protagonismo del futbol mexicano.

El Clausura 2023, correspondiente al aniversario 117, fue el momento más destacado del Rebaño en años recientes. Aquel torneo quedó marcado por las eliminaciones sobre Atlas y América en Liguilla, aunque la historia terminó con una dolorosa derrota ante Tigres UANL en la Final, dejando a Chivas a las puertas de un nuevo campeonato.

Chivas vs Tigres | MEXSPORT