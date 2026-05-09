Chivas vs Tigres; Así le fue al Rebaño esta temporada en el Estadio Akron

El Clausura 2026 devolvió la ilusión a las Chivas gracias al sólido rendimiento del equipo jugando en casa. A lo largo de la fase regular, el Estadio Akron se convirtió nuevamente en un escenario prácticamente impenetrable, donde el Rebaño Sagrado logró mantenerse invicto y firmó varias actuaciones contundentes frente a su gente; pero, ahora tiene la difícil tarea de remontar ante Tigres.

¿Cómo fueron sus partidos como local?

El torneo arrancó de manera ideal para el Guadalajara en la Jornada 1 con una victoria de 2-0 sobre Pachuca. Desde aquel encuentro, Chivas mostró una propuesta ofensiva intensa y una defensa ordenada que le permitió controlar el partido de principio a fin para comenzar el campeonato con autoridad.

En la Jornada 3, el conjunto rojiblanco volvió a responder en el Akron al imponerse 2-1 frente a Querétaro. Aunque el encuentro fue más disputado, Guadalajara encontró la manera de resolver el compromiso y continuar construyendo una racha positiva ante su afición.

Richard Ledezma y Roberto Alvarado en el partido entre Chivas y Querétaro de la Jornada 3 del Clausura 2025 | IMAGO7

Uno de los momentos más especiales del torneo llegó en la Jornada 6, cuando Chivas derrotó 1-0 al América en una nueva edición del Clásico Nacional. El Akron vivió una noche de máxima intensidad con un triunfo que reafirmó el gran momento del equipo y fortaleció la conexión entre jugadores y aficionados.

La exhibición ofensiva más impactante ocurrió en la Jornada 9, cuando el Rebaño aplastó 5-0 a León. El Guadalajara mostró un futbol dinámico y contundente, dominando ampliamente a su rival y dejando una de las actuaciones más espectaculares del campeonato.

Chivas celebra su victoria ante León l MEXSPORT

Posteriormente, en la Jornada 11, Chivas mantuvo su paso arrollador en casa tras vencer 3-0 a Santos Laguna. El equipo tapatío volvió a demostrar equilibrio entre defensa y ataque, consolidándose como uno de los clubes más fuertes del torneo jugando como local.

El único encuentro en el que Guadalajara dejó escapar puntos en el Akron fue en la Jornada 13, cuando empató 2-2 frente a Pumas. A pesar del empate, el conjunto rojiblanco logró rescatar el invicto en casa en un duelo intenso que mantuvo emociones hasta los últimos minutos.

Chivas y Pumas destacan por su despliegue físico en el CL26 | MEXSPORT

¿Cuál fue su último partido en casa?

Finalmente, en la Jornada 15, Chivas cerró una fase regular memorable en casa con una goleada de 5-0 sobre Puebla. Con ello, el Akron terminó consolidándose como una auténtica fortaleza rojiblanca en el Clausura 2026, un factor clave para que el Guadalajara se mantuviera entre los protagonistas del futbol mexicano y alimentara la esperanza de luchar por el campeonato.

Jornada 1 l 2-0 vs Pachuca,

Jornada 3 l 2-1 vs Querétaro

Jornada 6 l 1-0 vs América

Jornada 9 l 5-0 vs León

Jornada 11 l 3-0 vs Santos Laguna

Jornada 13 l 2-2 vs Pumas