Oswaldo Sánchez elogia a Amaury Vergara en el 120 aniversario de Chivas

Con motivo del 120 aniversario de las Chivas, el histórico exportero Oswaldo Sánchez extendió una felicitación a Amaury Vergara, reconociendo su labor y resiliencia al frente de la institución rojiblanca.

Sánchez, una figura emblemática del Rebaño Sagrado, subrayó la capacidad de Vergara para sobreponerse a las críticas y a la constante comparación con su padre, el fallecido Jorge Vergara, mientras trabaja en la construcción de un proyecto deportivo sólido.

Amaury Vergara en un partido de Chivas en la Liga MX | IMAGO7

¿Qué dijo Oswaldo Sánchez?

"Quiero felicitar a Amaury porque es un tipo muy propositivo y muy entusiasta. A veces las comparaciones son odiosas y compararlo con su papá, pues hay un techo diferente y muy complicado de llenar, no solamente para Amaury, sino para cualquier directivo del futbol mexicano", expresó Sánchez con TUDN.

El exguardameta también destacó las inversiones y el esfuerzo realizado en diversas áreas del club para fortalecer la estructura deportiva, mostrando su confianza en el futuro del equipo bajo el liderazgo actual.

"Por eso lo quiero felicitar, porque ha sido muy resiliente y estoy seguro de que el éxito le va a llegar muy pronto, como él quiere, como la afición de Chivas necesita y como todos los que queremos ver al equipo", afirmó.Un aniversario en plena Liguilla

'Bofo' Bautista y Oswaldo Sánchez levantando el título once en la historia del Rebaño | MEXSPORT

Celebración llega en un momento oportuno

Oswaldo Sánchez considera que la celebración del aniversario llega en un momento oportuno, con el equipo compitiendo como un serio contendiente en la Liguilla, a pesar de la derrota por 1-3 ante Tigres en el partido de Ida. Este sábado, el conjunto tapatío buscará la remontada en casa.

El ídolo rojiblanco elogió la evolución del proyecto desde la llegada del entrenador Gabriel Milito, así como el desempeño de los jóvenes talentos y los refuerzos que se han integrado al plantel.

"Sí, para mí sí es un buen momento porque creo que Gabriel, desde que llegó el torneo pasado, jugaba bien aunque no encontraba gol. Creo que, con el resurgimiento de la Hormiga y de los buenos refuerzos que trajeron para este torneo, el equipo se ha consolidado de gran forma y es, para mí, candidato natural al título", concluyó Sánchez.