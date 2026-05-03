Oswaldo Sánchez advierte: bajas de Chivas podrían pesar fuerte en la Liguilla

La ausencia de varios titulares en Chivas rumbo a la Liguilla ya genera preocupación, y una voz autorizada como Oswaldo Sánchez no dudó en señalar que el equipo podría resentirlo seriamente en su serie ante Tigres.

En entrevista con TUDN, el exguardameta del Rebaño Sagrado consideró que perder a cinco piezas clave altera por completo el funcionamiento del equipo dirigido por Gabriel Milito, aunque también abre la puerta para que nuevos talentos levanten la mano en un momento crucial.

Bajas que podrían desestabilizar a Chivas

De cara al duelo ante Tigres, el conjunto tapatío no contará con elementos importantes como Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González, quienes fueron convocados a la selección nacional.

Para Sánchez, estas ausencias no son menores, ya que se trata de futbolistas completamente adaptados al sistema táctico.

Katia Itzel echó para atrás el penal para Chivas | MEXSPORT

A Chivas las bajas le van a venir siempre mal, porque son jugadores que ya arraigaron un sistema táctico con Milito

El hecho de moverle es una oportunidad para los jóvenes, pero desacomodas las estructuras que se venían trabajando, y cuando enfrentas a Tigres, un equipo que tiene grandes jugadores como Correa, Gignac y Guzmán, que tiene prácticamente estrellas en todas sus líneas, pues va a ser complicado

El exportero explicó que modificar la estructura en una instancia tan decisiva puede afectar el rendimiento colectivo, sobre todo enfrentando a un rival con tanto poderío como el cuadro felino.

Además, advirtió que el contexto no es nada sencillo, recordando la calidad del plantel de Tigres y lo complicado que resulta jugar en el Estadio Universitario.

Tigres vs Chivas | IMAGO7

Confianza en los jóvenes del Rebaño

A pesar de las complicaciones, Oswaldo también ve una oportunidad para los jugadores jóvenes que tendrán minutos en esta serie.

Confía en que el cuerpo técnico haya trabajado bien con ellos durante el torneo y que puedan responder con personalidad en un escenario de alta exigencia.

Si logran mostrarse sólidos y seguros, el exarquero cree que Chivas podría competir y mantener viva la eliminatoria.

Necaxa vs Chivas | MEXSPORT

Respaldo total a Óscar Whalley

Finalmente, Sánchez se refirió a la portería, donde todo apunta a que Óscar Whalley tomará el lugar de Raúl “Tala” Rangel.

“Oscar me parece que está preparado, es un tipo que ha aguantado. Con ‘Tala’ ha aprendido mucho; los dos han estado muy bien y está listo para asumir este rol. Ojalá le vaya bien y demuestre que puede ser un portero confiable para el Rebaño Sagrado”, sostuvo.

El histórico arquero destacó su preparación y señaló que esta podría ser una gran oportunidad para consolidarse como una opción confiable bajo los tres palos del conjunto rojiblanco.