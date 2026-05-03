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Futbol

De goleador a vendedor: jugador celebra gol ¡promocionando su negocio inmobiliario!

CAPTURA DE PANTALLA DE ONE SOCCER
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 19:04 - 02 mayo 2026
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Tomáš Skopala sorprendió al festejar con su credencial de agente y pedir que lo contacten

Las celebraciones en el futbol siempre dan de qué hablar, pero lo que hizo Tomáš Skopala en la Liga Canadiense se salió completamente de lo convencional.

El jugador del Inter Toronto no solo marcó un gol, sino que aprovechó el momento para hacer publicidad personal de una forma bastante peculiar frente a las cámaras.

Un festejo que se volvió viral

Tras anotar, Skopala sacó una credencial y la mostró directamente a la transmisión, revelando que también se desempeña como agente inmobiliario fuera de las canchas.

Pero eso no fue todo. El futbolista incluso hizo un gesto con la mano simulando una llamada telefónica, dejando claro el mensaje: estaba invitando a posibles clientes a contactarlo.

Publicidad en pleno partido

El curioso festejo rápidamente llamó la atención en redes sociales, donde muchos destacaron la creatividad del jugador para aprovechar la exposición del futbol como plataforma de promoción.

Lejos de una celebración tradicional, Skopala convirtió su gol en una estrategia de marketing improvisada, buscando atraer clientes mientras cumplía con su rol dentro del equipo.

Sin duda, una de las celebraciones más originales y fuera de lo común que se han visto recientemente en el futbol.

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