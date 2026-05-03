De goleador a vendedor: jugador celebra gol ¡promocionando su negocio inmobiliario!

Las celebraciones en el futbol siempre dan de qué hablar, pero lo que hizo Tomáš Skopala en la Liga Canadiense se salió completamente de lo convencional.

El jugador del Inter Toronto no solo marcó un gol, sino que aprovechó el momento para hacer publicidad personal de una forma bastante peculiar frente a las cámaras.

في الدوري الكندي..



لاعب نادي 'إنتر تورونتو' توماش سكوبلاك سجل هدف وأظهر بطاقته الشخصية كـ 'وكيل عقارات' أمام الكاميرات



وأشار بيده: اتصلوا بي! 📞



اللاعب يعمل أيضًا كوكيل عقاري وأراد دعاية مجانية 😄 pic.twitter.com/mFBtDsIVEx — Hayder (@hay23DS) May 2, 2026

Un festejo que se volvió viral

Tras anotar, Skopala sacó una credencial y la mostró directamente a la transmisión, revelando que también se desempeña como agente inmobiliario fuera de las canchas.

Pero eso no fue todo. El futbolista incluso hizo un gesto con la mano simulando una llamada telefónica, dejando claro el mensaje: estaba invitando a posibles clientes a contactarlo.

Tomas Skopala joga no nosso Inter Toronto da Canadian Premier League



Marcou um golo e mostrou o seu cartão de agente imobiliário para as câmaras, fazendo o gesto: “Liga‑me!” 📞



Ele trabalha também como agente imobiliário e aproveitou para fazer alguma publicidade gratuita LOL https://t.co/nmNrOrt7Vk pic.twitter.com/I57AOOv1dg — sergio & associates™ (@Sergio_R81) May 2, 2026

Publicidad en pleno partido

El curioso festejo rápidamente llamó la atención en redes sociales, donde muchos destacaron la creatividad del jugador para aprovechar la exposición del futbol como plataforma de promoción.

Lejos de una celebración tradicional, Skopala convirtió su gol en una estrategia de marketing improvisada, buscando atraer clientes mientras cumplía con su rol dentro del equipo.

Sin duda, una de las celebraciones más originales y fuera de lo común que se han visto recientemente en el futbol.