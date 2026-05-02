¿Guante de seis dedos? Revelan la razón del frustrado fichaje de Memo Ochoa con el PSG

Guillermo Ochoa está a punto de cerrar su carrera como portero; sin embargo, aún tendrá su último baile con la Copa del Mundo 2026, el arquero se irá como uno de los mejores en la historia del futbol; pero, con la espinita de haber podido fichar en su momento con el París Saint-Germain.

El fichaje que pudo ser ahora ha tenido una revelación inaudita por parte de Paul Aguilar, quien aseguró que hubo un detalle en el guante que provocó que su llegada al conjunto parisino se diera en el futbol europeo.

Guillermo Ochoa previo al duelo de Ida de la Copa de Chipre | IG:@ael_fc_official

“Tuvo la oportunidad de ir al París Saint-Germain pero le sacaron justo un guante que tenían cinco, seis dedos, investiga para que veas, un guante y una imagen que traía un dedo de más” dijo Paul Aguilar a Alex Blanco, dejando inconclusa la anécdota, en una reciente discusión dentro de ‘La última Palabra’

"OCHOA TUVO LA OPORTUNIDAD DE IR AL PSG, PERO LE SACARON UN GUANTE QUE TENÍA CINCO O SEIS DEDOS" 🥵#LUP | Ojo a la información que reveló Paul Aguilar sobre Memo Ochoa. pic.twitter.com/DLIGjxkPS2 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 1, 2026

¿Qué dijo Ochoa en su momento?

Guillermo Ochoa, entonces arquero del Ajaccio, confesó que su llegada a Francia en 2011 tenía que haber sido al París Saint Germain y no al equipo de Córcega, pero que los problemas que tuvo con el tema del clembuterol con el Tricolor, previo a la Copa Oro de ese año bloquearon todas sus ofertas.

"Tendría que haber fichado con el Paris Saint Germain. Mi representante me había dicho que estaba cerrado con los dirigentes de entonces (previo a los jeques). Pero de un golpe, la historia del dopaje con la selección tiró todo a la basura”, mencionó el canterano americanista.

Guillermo Ochoa, portero de Ajaccio | ESPECIAL

¿Ajaccio fue la única opción?

Ochoa señaló que todo lo encaminado se terminó acabando de la nada: “Todas mis negociaciones fueron bloqueadas. El único equipo que mantuvo el contacto fue el Ajaccio. El presidente Orsoni me fue leal hasta el fin", señaló el arquero mexicano.

FOTO: CORTESÍA CLUB AJACCIO

En entrevista con 'France Football', el examericanista destacó que su vida dio un giro, tanto económica como deportivamente en el futbol francés, dejando claro que dejó todo por su sueño europeo y que al final dejó un legado.