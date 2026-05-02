Osmar Olvera se cuelga la medalla de bronce en la Súper Final del Mundial de Clavados en China

El clavadista mexicano Osmar Olvera volvió a subir al podio internacional tras conquistar la medalla de bronce en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados, celebrada en Beijing, reafirmando su lugar entre la élite mundial de la disciplina.

Olvera se quedó con la tercera posición en la prueba de trampolín de 3 metros individual varonil al sumar un total de 480.50 unidades, resultado que le permitió asegurar una nueva presea en una competencia de alto nivel y gran exigencia técnica.

Osmar Olvera en la Súper Final desde el trampolín de 3m l X:COM_Mexico

La medalla de oro fue para el chino Wang Zongyuan, quien dominó la prueba con una sobresaliente puntuación de 544.35, mientras que la plata quedó en manos de su compatriota Zheng Jiuyuan, con 500.50 unidades.

A lo largo de la competencia, el mexicano mostró consistencia y ejecución precisa en sus clavados, manteniéndose en la pelea por el podio frente a rivales de gran nivel, especialmente los representantes locales que contaron con el respaldo del público.

Osmar Olvera en 2025 | MEXSPORT

¿Cómo cerró su participación?

Con este resultado, Osmar Olvera cerró una destacada participación en la Súper Final al acumular un total de tres preseas, consolidándose como una de las figuras más importantes del equipo mexicano de clavados.

Previamente, el joven clavadista había obtenido la medalla de plata en la prueba de trampolín de 3 metros sincronizados junto a Juan Celaya, demostrando una gran coordinación y nivel competitivo en la modalidad por parejas.

Además, sumó otra presea plateada en la prueba por equipos mixtos, donde compartió participación con Randal Willars, Aranza Vázquez y Alejandra Estudillo, en una actuación colectiva que también dejó buenas sensaciones.

Equipo mexicano conquista la plata en la Súper Final de China 2026 l X:COM_Mexico

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