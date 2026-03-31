Ya hay fecha tentativa para la Copa del Mundo de clavados en México

La Copa del Mundo de clavados ya tiene una fecha tentativa para celebrarse en México. Así lo hizo saber la presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá, quien señaló que todavía no es una fecha precisa, pero sí destacó la importancia de que el evento sí se celebre.

"Me da mucho gusto porque la gente siempre tiene muy buena opinión de nuestro país; siempre, en todo el tema del deporte, disfrutan venir a México, lo aman", declaró la titular del COM en entrevista con Claro Sports y añadió que fue el medallista olímpico en Sydney 2000 y presidente de la Federación de Clavados y Clavados de Altura, Fernando Platas, quien le dio a conocer la noticia.

World Aquatics canceló el Mundial de Clavados en Jalisco | MEXSPORT

¿Cuándo será la Copa del Mundo de clavados?

Originalmente el evento estaba programado para realizarse del 5 al 8 de marzo en Zapopan, pero debido a la ola de violencia que se desató por la captura de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes 'El Mencho', el evento se canceló. Tras ello, en la página de World Aquatics apareció como fuera del calendario, pues la sumatoria de las dos fechas clasifica a los mejores clavadistas a la Final de China.

“Hablé con Fernando Platas, presidente de la Federación de Clavados y Clavados de Altura. Al parecer ya tienen una posible fecha en el mes de julio; no te puedo dar los días, pero se va a realizar el evento en México. Qué bueno", dijo María José Alcalá. Si bien no confirmó días exactos, tendría que ser en las dos primeras semanas de julio, ya que los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo 2026 están programados del 24 de julio al 8 de agosto.

María José Alcalá en un evento | ESPECIAL

México es un gran organizador

Por otra parte, destacó la buena labor de Platas Álvarez y la accesibilidad de World Aquatics para buscar un espacio en el calendario. "Es un evento de alta competencia, un evento internacional, y yo creo que van a buscar un mecanismo que pueda funcionar para este y el próximo año en conjunto. Siempre, siempre World Aquatics da soluciones muy atinadas en favor de los atletas".

"Qué bueno que consideren a México en este sentido, porque México se caracteriza por ser un gran organizador, un gran ambiente", y añadió que buscarán ser sede de la Súper Final de las Copas del Mundo de 2028. "Ojalá que podamos tener ese evento en México, pero también lo están peleando otros países. Pero Fer (Platas) va muy avanzado y paso a pasito, y sé que lo va a lograr", finalizó.