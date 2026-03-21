Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

Erick Portillo le da plata a México tras 27 años en Campeonato Mundial de Atletismo

Erick Portillo compitiendo en salto de altura indoor l AP
Jorge Armando Hernández 08:54 - 21 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El atleta mexicano le da a México su tercer medalla en Mundiales bajo techo y la primera en salto de altura

Desde Torun Polonia se llevó a cabo el Campeonato Mundial de Atletismo Indoor 2026, el saltador mexicano Erick Portillo obtuvo un histórico logro para México. El saltador mexicano obtuvo una medalla de plata tras 27 años de ausencia mexicana en el podio.

Erick Portillo celebrando su victoria en el Campeonato Mundial de Atletismo Indoor 2026 l AP

Portillo terminó la competencia de salto de altura con una marca de 2.30 metros, gracias a este resultado, registró su mejor marca en el campeonato. Portillo ganó la tercera presea mexicana en mundiales bajo techo.

Erick Portillo compartiendo podio l AP

Erick Portillo comenzó en la competencia logrando saltos de 2.17 metros y 2.22 metros en el primer intento. En la prueba de los 2.26 metros, el mexicano falló en su primer intento pero después concretó el reto sin problemas.

La prueba de fuego llegó en el salto de 2.30 metros cuando Erick falló en sus primeros dos intentos, pero terminó lográndolo para la tercera oportunidad y fue directo a festejar con el también especialista en salto de altura, Edgar Rivera.

Con este logro, Erick Portillo consolida un gran logro para el deporte mexicano después de haber participado en los Juegos Olímpicos Paris 2024 y no poder avanzar a la pelea por las medallas. Hoy hace historia al darle a México la tercera medalla en Mundiales bajo techo.

¿Cómo quedó el resultado en la competencia de Erick Portillo?
Erick Portillo compitiendo l AP

El podio quedó completado por el primer lugar del ucraniano Oleh Doroshshuk, quien también hizo salto de 2.30 pero obtuvo mejor marca Portillo. En el tercer lugar se quedó el surcoreano  Sanghyeok Woo  por su resultado en la prueba de los 2.26 metros.

Últimos videos
Lo Último
13:10 Santiago Giménez vuelve a las cancha en victoria del Milan sobre Torino
12:46 Expo Star Wars 2026 en CDMX: evento GRATIS, fechas, sede y todo lo que debes saber
12:37 Irak ya viaja a Monterrey para jugar Repechaje para el Mundial 2026
12:35 ¡Fiesta en CU! Boletos de Pumas vs América están agotados
12:22 Isaac del Toro, pieza clave en la conquista histórica de Pogacar en la Milano-Sanremo
12:10 ¿Cómo consultar tus semanas cotizadas en el IMSS en línea? Así puedes hacerlo
12:06 ¡Final tenso! Karen Díaz negó saludo a Larcamón al terminar el Mazatlán vs Cruz Azul
11:58 Memo Ochoa: ¿Dónde y cuándo ver el partido AEL Limassol vs Ethnikos Achnas?
11:37 Bayern Munich le da un repaso al Unión Berlín y se afianza en la cima de la Bundesliga
11:32 Hasta el cielo: Raúl Jiménez anota penal con el Fulham y se lo dedica a su padre
Tendencia
1
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs América Jornada 12 Clausura 2026?
2
Futbol Memo Ochoa lanza emotivo mensaje tras volver a convocatoria de la Selección Mexicana
3
Futbol Raúl Jiménez lidera victoria del Fulham sobre Burnley con gol de penal
4
Futbol ¿Llega al Mundial? Sebastián Abreu confesó el estado de salud de Gilberto Mora
5
Futbol ‘Kevin cumplió’: Larcamón elogió el regreso del portero colombiano
6
Contra ¿Demanda contra Poncho de Nigris? Ring Royale enfrenta polémica por derechos de autor
Te recomendamos
Santiago Giménez vuelve a las cancha en victoria del Milan sobre Torino
Futbol
21/03/2026
Santiago Giménez vuelve a las cancha en victoria del Milan sobre Torino
Expo Star Wars 2026 en CDMX: evento GRATIS, fechas, sede y todo lo que debes saber
Contra
21/03/2026
Expo Star Wars 2026 en CDMX: evento GRATIS, fechas, sede y todo lo que debes saber
Irak ya viaja a Monterrey para jugar Repechaje para el Mundial 2026
Futbol
21/03/2026
Irak ya viaja a Monterrey para jugar Repechaje para el Mundial 2026
¡Fiesta en CU! Boletos de Pumas vs América están agotados
Futbol
21/03/2026
¡Fiesta en CU! Boletos de Pumas vs América están agotados
Isaac del Toro, pieza clave en la conquista histórica de Pogacar en la Milano-Sanremo
Otros Deportes
21/03/2026
Isaac del Toro, pieza clave en la conquista histórica de Pogacar en la Milano-Sanremo
¿Cómo consultar tus semanas cotizadas en el IMSS en línea? Así puedes hacerlo
Contra
21/03/2026
¿Cómo consultar tus semanas cotizadas en el IMSS en línea? Así puedes hacerlo