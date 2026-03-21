Erick Portillo le da plata a México tras 27 años en Campeonato Mundial de Atletismo

Desde Torun Polonia se llevó a cabo el Campeonato Mundial de Atletismo Indoor 2026, el saltador mexicano Erick Portillo obtuvo un histórico logro para México. El saltador mexicano obtuvo una medalla de plata tras 27 años de ausencia mexicana en el podio.

Erick Portillo celebrando su victoria en el Campeonato Mundial de Atletismo Indoor 2026 l AP

Portillo terminó la competencia de salto de altura con una marca de 2.30 metros, gracias a este resultado, registró su mejor marca en el campeonato. Portillo ganó la tercera presea mexicana en mundiales bajo techo.

Erick Portillo compartiendo podio l AP

Erick Portillo comenzó en la competencia logrando saltos de 2.17 metros y 2.22 metros en el primer intento. En la prueba de los 2.26 metros, el mexicano falló en su primer intento pero después concretó el reto sin problemas.

La prueba de fuego llegó en el salto de 2.30 metros cuando Erick falló en sus primeros dos intentos, pero terminó lográndolo para la tercera oportunidad y fue directo a festejar con el también especialista en salto de altura, Edgar Rivera.

Con este logro, Erick Portillo consolida un gran logro para el deporte mexicano después de haber participado en los Juegos Olímpicos Paris 2024 y no poder avanzar a la pelea por las medallas. Hoy hace historia al darle a México la tercera medalla en Mundiales bajo techo.

¿Cómo quedó el resultado en la competencia de Erick Portillo?

Erick Portillo compitiendo l AP