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"Hay muchas cosas que puedo mejorar": Isaac del Toro tras su victoria en la Tirreno-Adriático

Isaac del Toro en el Tirreno-Adriático 2026 | MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco 13:24 - 15 marzo 2026
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El nuevo 'Poseidón' conquistó los dos mares y se alzó como el mejor en Italia

De 'Torito' a 'Poseidón'. Isaac del Toro volvió a encumbrar el nombre de México en lo más alto tras su victoria en la Tirreno-Adriático 2026, con todo y los problemas que tuvo en los últimos tres kilómetros de la carrera. Después de que el Himno Nacional sonó en el podio, el pedalista de UAE Team Emirates-XRG ofreció una entrevista y aseguró que aún hay cosas que mejorar.

"Hay muchas cosas que puedo mejorar. No estuve exactamente al nivel que quería", dijo Del Toro comentó con Cycling Pro Net. "Me quedo tranquilo porque demuestra que trabajamos en la dirección correcta, pero creo que aún hay muchas cosas por mejorar. No estuve exactamente al nivel que quería, así que ahora quiero recuperar y volver a trabajar."
Isaac del Toro en el podio durante el Tirreno-Adriático 2026 | AP

El oriundo de Ensenada, Baja California, tuvo una semana digna del Rey de los Siete Mares, aunque para la competencia solamente necesitó conquistar dos. Del Toro dejó atrás a rivales de la talla de Giulio Pellizzari y Matteo Jorgenson, por lo que una vez más se consolidó como uno de los ciclistas a seguir en el mundo.

"Creo que estuve bastante decente toda la semana, y estoy muy orgulloso de alcanzar este tipo de consistencia", comentó Isaac, quien demostró su capacidad tanto en las pruebas de montaña como en las rompe piernas.

Isaac del Toro en el Tirreno-Adriático 2026 | MEXSPORT

¿Cómo fue la victoria de Isaac del Toro?

La etapa final se definió en un sprint masivo que quedó en manos del italiano Jonathan Milan, quien cruzó la meta con un tiempo de 3:04:54. Sin embargo, todas las miradas estaban puestas en el mexicano, que llegó al último día con una ventaja sólida y supo administrar su liderazgo dentro del pelotón para sellar la victoria más importante de su carrera hasta el momento.

El triunfo del mexicano se construyó principalmente en la etapa de montaña previa, donde protagonizó una remontada espectacular que le permitió recuperar el liderato de la clasificación general. Gracias a ese rendimiento, el ciclista llegó a la jornada decisiva con margen suficiente para defender la primera posición sin asumir riesgos innecesarios.

Histórico por encima de Raúl Alcalá 

El mexicano terminó fuera del top 10 en la jornada final, pero eso no impidió que celebrara la conquista de la general. Con este resultado, además de sumar su segundo título de una carrera por etapas del WorldTour, se convirtió en el primer mexicano en ganar la Tirreno-Adriático, superando lo conseguido décadas atrás por Raúl Alcalá, quien había sido segundo en 1992 y tercero en 1991. La victoria también representó la número 26 de su trayectoria profesional, confirmando su consolidación entre los grandes nombres del ciclismo mundial.

Isaac del Toro en el Tirreno-Adriático 2026 | MEXSPORT
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