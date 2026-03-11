Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

Isaac del Toro queda lejos del Top 10 en la Etapa 3 del Tirreno-Adriático 2026, pero se mantiene líder general

Del Toro con el jersey azul del líder general en el Tirreno-Adriático 2026 luego de la Etapa 2 | AP
Del Toro con el jersey azul del líder general en el Tirreno-Adriático 2026 luego de la Etapa 2 | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 12:22 - 11 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El mexicano se mantiene firme en la lucha por lograr su segunda victoria de este año

Con una actuación sólida, Isaac del Toro se mantiene como candidato para ganar la tradicional carrera italiana Tirreno-Adriático y de cara al ecuador de la prueba se mantiene líder de la clasificación general. A pesar de que el mexicano terminó muy lejos del Top 10 en la Etapa 3, hizo lo suficiente para aferrarse a la Magglia Azzurra por una jornada más.

Tobias Lund Andresen fue el gran protagonista y en el último sprint superó a los belgas Arnaud De Lie y Jasper Philipsen, quienes por nombre llegaron con la etiqueta de favoritos por delante del danés. Sin embargo, el ciclista de Decathlon tuvo una buena estrategia y un buen control de la carrera para quedarse con la victoria este miércoles.

Tobias Lund Andresen en su llegada a la meta en la Etapa 3 del Tirreno-Adriático 2026 | AP
Tobias Lund Andresen en su llegada a la meta en la Etapa 3 del Tirreno-Adriático 2026 | AP

Así le fue a Isaac del Toro en la Etapa 3 del Tirreno-Adriático 2026

Con un recorrido de 221 kilómetros, pero sin ascensos descisivos, la Etapa 3 presentó un terreno más favorable para los sprinters. A pesar de ello y de las condiciones lluviosas que tuvo la prueba, Del Toro se mantuvo sólido y con una buena gestión del tiempo se mantuvo dentro del pelotón, administró su esfuerzo y evitó perder segundos cruciales.

Aunque las condiciones de la superficie no eran favorables, el mexicano se mantuvo firme y cruzó la meta en la posición 41, pero en el sprint intermedio apretó para colocarse tercero, por detrás de Danny van Poppel y Andrea Vendrame, con lo que ganó un segundo de bonificación. Con ello, se mantiene líder de la clasificación general con cuatro segundos de ventaja sobre Giulio Pellizzari.

El estadounidense Magnus Sheffield, el sudafricano Alan Hatherly, el esloveno Primož Roglič y el italiano Antonio Tiberi completan el Top 6 y son los únicos que se mantienen a menos de 30 segundos del mexicano. Además, los cinco pueden desafiar al ciclista de UAE Team Emirates XRG en la etapa de este jueves, en una desafiante prueba de montaña.

Isaac del Toro en el podio del Etapa 2 del Tirreno-Adriático 2026, con el jersey azul del líder general | AP
Isaac del Toro en el podio de la Etapa 2 del Tirreno-Adriático 2026, con el jersey azul del líder general | AP

¿Cuándo y a qué hora es la Etapa 4 del Tirreno-Adriático 2026?

La tradicional Carrera de los Mares llega a la mitad este jueves 12 de marzo con la Etapa 4, cuyo recorrido de 213 kilómetros comienza en Tagliacozzo y termina en Martinsicuro. El recorrido será más complejo de lo visto hasta ahora, con dos ascensos clásicos de los Apeninos como son Ovindoli y el Valico delle Capannelle.

El inicio de la prueba está programado a las 3:15 horas (tiempo del centro de México), para finalizar alrededor de las 8:45 horas; la actividad en México podrá seguirse a través de la señal de ESPN y Disney+

El pelotón principal durante la Etapa 3 del Tirreno-Adriático 2026 | AP
El pelotón principal durante la Etapa 3 del Tirreno-Adriático 2026 | AP
Últimos videos
Lo Último
13:30 PlayStation Plus se pone potente: Estos son los juegos que llegarán en marzo
13:13 Luis Ángel Malagón reaparece tras grave lesión que lo dejó fuera del Mundial
13:11 Rodrigo Aguirre no se preocupa por falta de gol con Tigres de cara a partido de Concachampions
12:52 Premios Oscar 2026: horario oficial, fecha y dónde ver la ceremonia en vivo
12:48 Ludwika Paleta rompe el silencio tras señalamientos surgidos en podcast de Penitencia
12:47 Nueva credencial del INE incluiría identidad de género y autoidentificación indígena
12:41 Guido Pizarro confirma baja de Fernando Gorriarán con Tigres para Copa de Campeones Concacaf
12:29 Oficial: Travis Kelce vuelve con Kansas City Chiefs para su temporada número 14 en la NFL
12:24 Tala Rangel manda mensaje de apoyo para Luis Ángel Malagón
12:22 Isaac del Toro queda lejos del Top 10 en la Etapa 3 del Tirreno-Adriático 2026, pero se mantiene líder general
Tendencia
1
Futbol Irán descarta jugar el Mundial 2026; Trump insiste que son bienvenidos
2
Futbol Luis Ángel Malagón se pronuncia tras conocer su lesión de tendón de Aquiles
3
Opinión El Reporte Ponce: El destino es cruel con Malagón y la Selección
4
Futbol ¿Qué selección puede reemplazar a Irán en el Mundial 2026? Esto dicen las reglas de la FIFA
5
Futbol San Diego le cierra la puerta a Hirving Lozano: "Simplemente no encaja"
6
Futbol Nacional Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial; Club América lanza comunicado tras la lesión
Te recomendamos
PlayStation Plus se pone potente: Estos son los juegos que llegarán en marzo
Contra
11/03/2026
PlayStation Plus se pone potente: Estos son los juegos que llegarán en marzo
Luis Ángel Malagón reaparece tras grave lesión que lo dejó fuera del Mundial
Futbol Nacional
11/03/2026
Luis Ángel Malagón reaparece tras grave lesión que lo dejó fuera del Mundial
Rodrigo Aguirre en su llegada a un partido de Liga MX con Tigres | IMAGO 7
Futbol
11/03/2026
Rodrigo Aguirre no se preocupa por falta de gol con Tigres de cara a partido de Concachampions
Premios Oscar 2026: horario oficial, fecha y dónde ver la ceremonia en vivo
Contra
11/03/2026
Premios Oscar 2026: horario oficial, fecha y dónde ver la ceremonia en vivo
Ludwika Paleta rompe el silencio tras señalamientos surgidos en podcast de Penitencia
Contra
11/03/2026
Ludwika Paleta rompe el silencio tras señalamientos surgidos en podcast de Penitencia
Nueva credencial del INE incluiría identidad de género y autoidentificación indígena
Contra
11/03/2026
Nueva credencial del INE incluiría identidad de género y autoidentificación indígena