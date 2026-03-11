Isaac del Toro queda lejos del Top 10 en la Etapa 3 del Tirreno-Adriático 2026, pero se mantiene líder general

Con una actuación sólida, Isaac del Toro se mantiene como candidato para ganar la tradicional carrera italiana Tirreno-Adriático y de cara al ecuador de la prueba se mantiene líder de la clasificación general. A pesar de que el mexicano terminó muy lejos del Top 10 en la Etapa 3, hizo lo suficiente para aferrarse a la Magglia Azzurra por una jornada más.

Tobias Lund Andresen fue el gran protagonista y en el último sprint superó a los belgas Arnaud De Lie y Jasper Philipsen, quienes por nombre llegaron con la etiqueta de favoritos por delante del danés. Sin embargo, el ciclista de Decathlon tuvo una buena estrategia y un buen control de la carrera para quedarse con la victoria este miércoles.

Tobias Lund Andresen en su llegada a la meta en la Etapa 3 del Tirreno-Adriático 2026 | AP

Así le fue a Isaac del Toro en la Etapa 3 del Tirreno-Adriático 2026

Con un recorrido de 221 kilómetros, pero sin ascensos descisivos, la Etapa 3 presentó un terreno más favorable para los sprinters. A pesar de ello y de las condiciones lluviosas que tuvo la prueba, Del Toro se mantuvo sólido y con una buena gestión del tiempo se mantuvo dentro del pelotón, administró su esfuerzo y evitó perder segundos cruciales.

Aunque las condiciones de la superficie no eran favorables, el mexicano se mantuvo firme y cruzó la meta en la posición 41, pero en el sprint intermedio apretó para colocarse tercero, por detrás de Danny van Poppel y Andrea Vendrame, con lo que ganó un segundo de bonificación. Con ello, se mantiene líder de la clasificación general con cuatro segundos de ventaja sobre Giulio Pellizzari.

El estadounidense Magnus Sheffield, el sudafricano Alan Hatherly, el esloveno Primož Roglič y el italiano Antonio Tiberi completan el Top 6 y son los únicos que se mantienen a menos de 30 segundos del mexicano. Además, los cinco pueden desafiar al ciclista de UAE Team Emirates XRG en la etapa de este jueves, en una desafiante prueba de montaña.

Isaac del Toro en el podio de la Etapa 2 del Tirreno-Adriático 2026, con el jersey azul del líder general | AP

¿Cuándo y a qué hora es la Etapa 4 del Tirreno-Adriático 2026?

La tradicional Carrera de los Mares llega a la mitad este jueves 12 de marzo con la Etapa 4, cuyo recorrido de 213 kilómetros comienza en Tagliacozzo y termina en Martinsicuro. El recorrido será más complejo de lo visto hasta ahora, con dos ascensos clásicos de los Apeninos como son Ovindoli y el Valico delle Capannelle.

El inicio de la prueba está programado a las 3:15 horas (tiempo del centro de México), para finalizar alrededor de las 8:45 horas; la actividad en México podrá seguirse a través de la señal de ESPN y Disney+.