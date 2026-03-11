Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Tilapia en Cuaresma 2026: dónde comprarla más barata, según Profeco

El monitoreo de Profeco se realizó del 23 al 27 de febrero de 2026 en supermercados y pescaderías del país./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 13:57 - 11 marzo 2026
La dependencia recomienda comparar precios durante la Cuaresma para evitar pagar de más

Durante la temporada de Cuaresma, el consumo de pescado aumenta considerablemente en México, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un monitoreo nacional para conocer cuánto cuesta el filete de tilapia, uno de los productos más consumidos en estas fechas.

El análisis se llevó a cabo del 23 al 27 de febrero de 2026 en distintos establecimientos del país con el objetivo de identificar precios mínimos, máximos y promedio, así como orientar a los consumidores para que eviten pagar costos excesivos por este alimento.

De acuerdo con el monitoreo, el precio promedio nacional del filete de tilapia fresco fue de 179.87 pesos por kilogramo, aunque la Profeco detectó diferencias importantes entre tiendas y ciudades.

Durante la Cuaresma aumenta el consumo de pescado, especialmente tilapia, en México./ Pixabay

Entre los precios más económicos se encontraron 93.90 pesos por kilo en una tienda Ley en Saltillo, Coahuila, así como 99 pesos por kilo en Soriana Súper de Tijuana, Baja California, y en una tienda Ley en Hermosillo, Sonora. También se registraron precios de 115 pesos por kilo en Walmart Express en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México y en Huixquilucan, Estado de México.

Sin embargo, algunos establecimientos presentaron precios considerablemente más altos. El monitoreo detectó que el filete de tilapia fresco llegó a costar 336 pesos por kilo en una tienda La Comer de Tlalnepantla, Estado de México, mientras que en sucursales de H-E-B en León, Guanajuato, y Monterrey, Nuevo León, se vendía en 314 pesos por kilo. En tanto, en Sumesa de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, el precio alcanzó 293 pesos por kilogramo.

¿Cuánto cuesta el filete de tilapia congelado en México?

La Profeco también analizó el precio del filete de tilapia congelado, que suele ser más accesible para los consumidores. En este caso, se detectaron precios desde 78 pesos por kilo en la Pescadería Muñoz de Durango.

Otros precios bajos fueron 80 pesos por kilo en la Pescadería El Charal en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en el Mercado Constitución en Guadalajara, Jalisco, así como 93.50 pesos por kilo en una tienda Ley en Durango.

Durante la Cuaresma aumenta el consumo de pescado, especialmente tilapia, en México./ Pixabay

En contraste, los precios más elevados para esta presentación llegaron a 167 pesos por kilo en una tienda La Comer de Tlalnepantla, Estado de México, mientras que en la Central de Abasto de Guadalajara y una pescadería en Cancún, Quintana Roo, se detectaron precios cercanos a 150 pesos por kilogramo.

¿Por qué aumenta el consumo de tilapia en Cuaresma?

La tilapia es uno de los pescados más consumidos en México durante la Cuaresma debido a su precio accesible y valor nutricional. Este pescado blanco es bajo en grasa y calorías, además de aportar fósforo, potasio, vitaminas D, B3 y B9, así como ácidos grasos omega-3.

Ante el incremento en la demanda durante esta temporada, la Profeco recomienda a los consumidores comparar precios en distintos establecimientos y consultar la herramienta “Quién es Quién en los Precios”, con el fin de elegir las opciones más económicas y evitar pagar de más por los productos del mar.

El precio de la tilapia puede variar considerablemente entre supermercados y mercados del país./ Pixabay
