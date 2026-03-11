Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Miroslava Montemayor dejará las pantallas por problemas de salud: "Mi cuerpo decidió romperse"

Miroslava Montemayor, conductora de TNT Sports | X: @MiroslavaMont
REDACCIÓN RÉCORD
14:48 - 11 marzo 2026
La conductora de TNT Sports se ausentará temporalmente por una lesión en la pierna

La conductora de TNT Sports, Miroslava Montemayor, sorprendió a sus seguidores este miércoles al anunciar que deberá alejarse temporalmente de las transmisiones deportivas.

Miroslava Montemayor, conductora de TNT Sports | IG: miroslavamont

Previo a comenzar el partido del Real Madrid vs Manchester City, la presentadora compartió los motivos de su baja, confirmando que una lesión en la pierna le impedirá continuar con su labor habitual frente a las cámaras durante la fase más intensa de las competencias europeas.

EL MENSAJE DE MIROSLAVA

Sobre su estado y el tiempo estimado que estará fuera del aire, la periodista fue clara al detallar su situación:

"Estaré ausente un par de semanas porque mi cuerpo decidió quebrarse, literalmente, en las peores instancias de la Champions League. Me iré a arreglar esa pierna y regreso lo más pronto posible, espero que sean menos de seis semanas".

Tras el anuncio, las muestras de afecto no se hicieron esperar. Tanto sus compañeros de panel en la cadena deportiva como una gran cantidad de usuarios en redes sociales enviaron mensajes de aliento y deseos de una pronta recuperación. Se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre su evolución clínica y la fecha definitiva de su retorno a la programación.

La noticia generó un impacto inmediato entre los aficionados y la comunidad periodística, ya que Montemayor es una de las figuras principales en TNT Sports. A pesar del tono serio de la situación, la conductora se mostró optimista sobre su proceso de recuperación y expresó su deseo de volver a la actividad profesional en el menor tiempo posible, una vez que se someta al tratamiento necesario para sanar la extremidad afectada.

Miroslava en presentación | @CiudadDeMéxico26
