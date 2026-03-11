Paris Saint-Germain golea al Chelsea 5-2 y tiene un pie en los Cuartos de Final de la Chmapions League

El Paris Saint-Germain logró imponerse por la mínima ante el Chelsea; no fue un partido fácil para los dirigidos por Luis Enrique, a quienes les costó llevar por momentos el partido, pero con una gran actuación de Barcola y Dembélé, Vitinha y Khvicha Kvaratskhelia pudieron llevarse un triunfo importante en el juego de ida de los Octavos de la Champions League.

Un primer tiempo lleno de emociones

Desde el minuto uno, ambas escuadras salieron a conseguir el resultado, pero fue primero el Paris Saint-Germain quien se adelantó en el marcador con un golazo de Barcola al minuto 10. Parecía que se le venía la noche al Chelsea, pero con una brillante jugada y definición de Malo Gusto, ponía tablas en el marcador.

Todo apuntaba a que se irían con ese resultado al descanso, pero Osmane Dembélé, con un derechazo imposible para el arquero, ponía a ganar a los locales antes del descanso. El Parque de los Príncipes se preparaba para una noche memorable.

PSG celebrando el gol de Barcola l AP

PSG terminó de sentenciar el partido

Lo que nadie esperaba es que Los Blues lograran conseguir igualar el marcador a tan solo 10 minutos de haber arrancado la parte complementaria; un desacertado cambio de juego de Joao Neves terminó en el gol de Enzo Fernández.

PSG y Chelsea duelo de Champions League l AP

El partido entraba en su momento más ardiente, pero con destacado despliegue de juego y jugadas individuales, el PSG logró imponerse con una buena diferencia ante el Chelsea. Goles de Vithinha y un doblete de Khvicha Kvaratskhelia marcaron la diferencia final para sentenciar el juego a favor de los locales.

Paris Saint-Germain, con un pie en Cuartos de Final de la Champions League, buscará cerrar la eliminatoria en Stamford Bridge, mientras el Chelsea querrá dar la sorpresa.